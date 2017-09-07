Will Smith'in Canlandıracağı 'Aladdin'den İlk Fotoğraf Geldi

Disney'in yeni filmi Aladdin'den ilk set fotoğrafı, filmin başrol oyuncusu Will Smith'ten geldi.

Disney'in canlı aksiyon filmi Aladdin’in çekimleri birkaç aylık gecikmenin ardından nihayet başladı. Sevimli cin Aladdin’i oynayacak olan Will Smith, setten ilk fotoğrafını paylaştı. Çekimin ilk gününde tüm yüzler gülüyor.

Disney, Billy Magnussen’in de filme katılacağını ve Prince Anders isimli beyaz bir karakteri canlandıracağını açıkladı. Aladdin filmine bir beyaz kahraman eklenecek olması, filmin çekimlere başlar başlamaz eleştiri almasına neden oldu.

Kim ne derse desin, uzun süren yapım ve müzik anlaşmazlıklarından sonra Aladdin’in çekimleri başladı ve biraz gecikmeli olsa da film 2019 yılında vizyona girecek. Sevilen oyuncu Will Smith’in nasıl bir Aladdin canlandıracağı şimdiden merak ve heyecan uyandırıyor.