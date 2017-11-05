Windows 10'a Bedava Güncellemenin Bitmesine Az Kaldı!

29 Temmuz 2015 yılında resmi olarak piyasaya sürülen ve yaklaşık 2 seneye yakındır Windows 7 ve 8 sahiplerine ücretsiz güncelleme hakkı verilen Windows 10'a, ücretsiz geçiş hakkı bitiyor!

Windows 10, 2015 yılının Temmuz ayında piyasaya sürüldüğünde, daha Windows 8 kullanıcıları, işletim sistemine yeni yeni alışıyorlardı. Bir çok problemi de beraberinde getiren Wİndos 8'e yönelik kesin bir çözüm amaçlı üretilen Windows 10, o dönem Windows 7 ve Windows 8 kullanıcılarına 2016 yılının Temmuz ayına kadar ücretsiz geçiş desteği sunuyordu.

Bir kısım kullanıcı Windows 7 ve Wİndows 8'lerinden memnun olduğu için geçiş yapmamıştı. Ayrıca Wİndows 10 daha yeni görüldüğü ve Sonbahar Creators Güncellemesine kadar hala bir takım "bug" yani sorunlara sahip olduğu için de sürümü güncellemeyen yüzlerce kişi vardı. Bundan dolayı Microsoft geçiş sürecini belirsiz bir tarihe kadar uzatmıştı.

Bugün Microsoft yetkililerinin duyurduğuna göre artık son ücretsiz geçiş tarihi belli oldu. 31 Aralık 2017 tarihinden itibaren Wİndows 7 ve Windows 8 kullanıcılarına ücretsiz geçiş hakkı tanımayacaklarını belirten Microsoft yetkilileri, Windows sürümünü güncellemek isteyenlerin süreyi göz önünde bulundurması gerektiğini dile getirdi. Yani açıkçası artık Windows 10, Microsoft'un operasyonlarının bu kadar merkezindeyken bence iyi bile süre verildi. Siz ne düşünüyorsunuz? Windows 10'a geçiş yapacak mısınız?