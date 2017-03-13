Windows 10’a Bir Programı Yüklemeden Deneyebilme Özelliği Geliyor!

Son dönemde Android tarafında gördüğümüz oynanabilir reklam modeli şimdi de Windows10’a geliyor

Dünya genelinde en çok kullanılan mobil işletim sistemi olan Android tarafına bundan aylar önce interaktif reklamlar getirilerek özellikle oyun noktasında oyunu indirmeden oynayabileceğiniz bir sistem oluşturulmuştu. Özellikle cihazınızda yüklü bir oyunda çıkan reklamlarda sunulan oynanabilir reklamlar modeli şimdi de Microsoft’un ilgisini çekmiş.

Windows tarafında Win10 uyumlu binlerce oyun ve program varken kullanıcıların lisans almadan önce demoyu dahi yüklemeden deneyebilmesini isteyen firma, Windows 10’a tıpkı Android’deki gibi oynanabilir, denenebilir reklam modeli getiriyor.

Büyük ihtimalle Windows Mağaza’da da bulunan program ve oyunlarda da denemek için yerleştirilecek olan bu model ile bir uygulamayı satın almak isteyeceğiniz zaman kısa süreli indirmeye dahi gerek kalmadan deneyebileceksiniz.

Sıradaki güncelleme ile gelmesini beklediğimiz bu özellik, en azından Windows kullanıcılarının bir programı ya da oyunu indirmeden ilk önce deneyerek ona göre satın almalarını ve demoyu indirmekle uğraştırmayacak olması güzel. Fakat bu durum elbette yüksek boyutlu program ve oyunlar için geçerli olmayacaktır.