Microsoft Windows'u yıllardır her tarafı siyah bir biçimde kullanmanız mümkün değildi. Artık bu soruna bir çare üretiliyor.

Bildiğiniz gibi görev çubuğunu, başlat menüsünü ve arka planınızı tamamen siyah yapabilirsiniz; burada bir sorun yok. Ancak, iş klasör penceresine geldiğinde bunun hiçbir yolu yoktu. Ya binbir güçlükle modifiye temalar kurmanız gerekiyordu ya da bu beyazlığa tahammül etmeniz.

Siyah takıntısı olanlar 'tahammül' etmek deyince bizi anlamışlardır; Windows 10 build 17733 ile birlikte bu talebinize çözüm üretilmiş olacak. Dilerseniz Windows 10'un klasör penceresi dahil her yerini siyah yapabileceksiniz.

Yukarıdaki görselden de görebileceğiniz üzere oldukça hoş bir yenilikle karşı karşıyayız. Siyah arka planla ilgili geliştirmeler henüz sonlanmasa da yeni Windows dağıtımında bu özellikle karşılaşacağız.