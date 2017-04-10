Windows 10'a Gelecek 'Kişilerim' Özelliği Ortaya Çıktı!
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Kişilerim özelliği ile birlikte bütün sosyal iletişim araçlarımızı birbirine bağlamayı hedefleyen Microsoft, tek bir arayüzden, hem mail hemde mesajlaşma ihtiyaçlarını gidermeye çalışacak.

Windows 10’un Creators Update’i ile birlikte birçok yeni içerik eklendi. Özellikle yeni gelen oyun modunun Windows 10 kullanıcılarını bir hayli memnun ettiğini söyleyebilirim. Bunun dışında Creators Update ile gelmesi beklenen bir kaç özellik yetişemediği için gelecek güncellemelere atandı. Bunlardan birisi olan ve son derece ilgi çekici olan Kişilerim özelliği sonunda elle tutulur bir şekilde gözükmeye başladı.
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Windows 10 Redstone 3 ile birlikte gelecek özellik, son derece ilgi çekici olacak gibi duruyor. İlk olarak geçen sene ortaya çıkan Kişilerim özelliği şu anda pek fazla özellik barındırmıyor. Şu anda geliştirme aşamasında olan özellik, mail, arkadaşlar, skype gibi sosyal uygulamaları birbirine bağlayan bir arayüz olarak çalışacak.

Kişilerim uygulamasını bağlamanız, adres defterinizde saklanan tüm kişilere hızlı erişim imkanı sağlayacak ve bunları görev çubuğuna bağlamanıza izin verecek. Eğer buradan kişiyi seçerseniz, o kişinin hangi sosyal uygulamada olduğunu gösterecek bir pencere açılacak. Bir kişiyi hem mail hem de arkadaşlar uygulaması ile bağlayabilir, bu sayede bütün iletişiminizi tek bir alandan yapabilirsiniz.

Şu anda arayüz son derece temel konulara odaklanmış durumda ancak ileride dosya sürükleyip paylaşma gibi özelliklerin gelip, WhatsApp gibi önemli iletişim araçlarının da gelmesi bekleniyor. WhatsApp’da tarayıcıyla uğraşmak yerine işletim sisteminin arayüzünden mesajlara erişmek hoş bir özellik olurdu.

 

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Kaynak : http://www.windowscentral.com/early-look-my-people-coming-windows-10-redstone-3
Etiketler: windows 10, Creators Update, kişilerim
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