Microsoft’un Creators güncellemesiyle birlikte Xbox One ve Windows 10 platformuna yarından itibaren yeni özellikler geliyor. Bunlarından biri de Windows 10’a gelecek olan oyun modu.

Microsoft’un Creators güncellemesiyle birlikte bazı özellikler, yarından itibaren test için Xbox One ve Windows 10 platformuna geliyor. Bunlar; iki platforma birden gelen Beam canlı yayın desteği, Xbox One için Cortana güncellemeleri ve bilgisayar için oyun modu ve oyun ayarları. Tabii, Creators güncellemesiyle birlikte kullanıma sunulacağı için bu özellikleri şimdilik sadece Windows Insider programına dahil olanlar deneyimleyebilecek.

Microsoft’un birkaç ay önce satın aldığı ve şimdi testlerine başlayacağı Beam oyun yayını servisi, bir saniyeden az bir gecikmeyle düşük gecikmeli yayınlar yapma imkanı sunuyor. Windows oyuncuları, Beam özelliğini oyun çubuğundan başlatabilirken Xbox One kullanıcıları ise doğrudan rehberden bu özelliğe erişebiliyorlar.

Oyun moduna gelecek olursak, Xbox platformu ekip üyesi Kevin Gammill, Windows Central’e yaptığı açıklamada oyun modundaki odağın sadece yüksek performans olmadığını, aynı zamanda süreklilik sağlamayı da amaçladıklarını belirtti. Xbox One’da zaten kullanılan süreçler, tüm görevler arasında oyuna öncelik verilmesini sağlayarak bilgisayarınızın her kareyi zamanında teslim etmeye odaklanmasına imkan tanıyor.

Oyunla ilgili ayarlar bundan sonra ana sistem ayarları altında yer alacak. Kullanıcılar, Xbox logosuyla işaretlenen bu bölümden oyun çubuğu, DVR ve yayın ile ilgili ayarları yapabilirler. Oyun modu ayarları ise yakında buraya eklenecek.