Görev çubuğuna neredeyse tüm Windows kullanıcıları pek çok programın simgesini sabitlemektedir. Peki, bu program simgelerini değiştirebileceğinizi biliyor musunuz?

Windows görev çubuğu, bazı ufak tefek değişiklikler yapılsa da genel hatları itibari ile uzun yıllardır aynı yapıdadır. Dolayısı ile sürekli aynı görev çubuğunu kullanmak görsel olarak bir bıkkınlık yaratmış olabilir. Eğer dilerseniz görev çubuğunda bulunan programlarınızın simgelerini değiştirerek görev çubuğuna yeni bir hava katabilirsiniz.

İlk olarak görev çubuğuna, orada bulunmasını istediğiniz programları yerleştirin. Bunu yapmak için başlat menüsünde programı bulun ve Sağ tıklama>Diğer>Görev Çubuğuna Sabitle adımlarını uygulayın.

Ardından görev çubuğunda simgesini değiştirmek istediğiniz programın üzerine gelip sağ tıklayın. Açılan mini pencerede programın adının üzerine yeniden sağ tıklayın ve özellikler seçeneğine tıklayın.

Açılan pencerede ‘simge değiştir’ butonuna basın. Birçok program simge değiştirme penceresinde size yeni ikonlar sunacaktır. Dilerseniz bu ikonlardan birini ya da tamamen özgün ikonlar kullanabilirsiniz.

Eğer özgün bir ikon kullanmak isterseniz ‘gözat’ seçeneğine tıklayın ve önceden bulundurduğunuz simgeyi seçin. (Bunun için hazır ikon paketleri indirebilir ya da kendi ikonlarınızı oluşturabilirsiniz. Oluşturduğunuz ikonların kare şeklinde ve .ico dosya formatında olması gerektiğini unutmayın. Buraya tıklayarak dosyalarınızı herhangi bir program kullanmadan .ico’ya dönüştürebilirsiniz.)

İkonunuzu da seçtikten sonra önce tamam'a, sonra uygula butonlarına basın. İşleminiz tamamlandı. Eğer görev çubuğunda simge değişiklikleri görünmüyorsa Windows oturumunuzu kapatıp yeniden giriş yapabilirsiniz.

Peki, değiştirdiğiniz simgelerden sıkıldınız ve orijinal simgeyi kullanmak istiyorsanız ne yapmanız gerekiyor? Bu işlem çok daha kolaydır; uygulamayı görev çubuğundan kaldırın. Ardından başlat menüsüne giderek yeniden uygulamayı görev çubuğuna sabitleyin.