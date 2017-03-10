Windows 10’a gelen son güncelleme sonrası dosya yöneticisini açtığınızda sürekli karşınıza çıkan Microsoft OneDrive reklamı canınızı sıktıysa nasıl kapatabileceğinizi anlatıyoruz.

Windows 10 sürekli güncellemeler ile stabilitesini arttırırken diğer bir yandan sürekli kota yemesiyle de can sıkıyor. Ancak sisteminizin daha iyi çalışması ve daha güvenli olması için bu güncellemeleri yapmak şart.

Fakat işi biraz değiştiren Microsoft, Windows 10’un son güncellemesiyle kendi reklamını yapmaya başladı. Dosya Yöneticisi ile herhangi bir dosyaya girdiğinizde sık sık karşınıza çıkan OneDrive reklamı birçok kişinin şikayet ettiği noktaya geldi. (Cem Yılmaz’ın “Düşünür Müyüz?” goygoyu akıllara geliyor)

Eğer bu sorundan kurtulmak istiyorsanız aşağıdaki adımlar ile tamamen kurtulabilirsiniz;

Dosya Yöneticisi’ni açın Görünüm > Seçenekler > Dosya değiştirme ve Arama seçenekleri adımlarını takip edin Gelişmiş Seçenekler kısmından Görünüm sekmesini seçin “Senkronizasyon sağlayıcı bildirimlerini göster” kısmındaki işareti kaldırın

Ve artık bu sorundan tamamen kurtulmuş bulunuyorsunuz :)