Windows 10'a Harika Özellikler Kazandıracak Yeni Güncellemenin Tarihi Açıklandı

Yeni Paint özelliklerinden sanal gerçeklik arabirimine kadar birçok alana dokunacak Windows 10 Creators güncellemesinin Nisan ayında geleceği duyuruldu.

Geçtiğimiz aylarda içeriğinden bahsedilen gelmiş geçmiş en kapsamlı Windows 10 güncellemelerinden biri olma özelliği taşıyan Windows 10 Creators güncellemesi için tarih belli oldu. MSPowerUser sitesinin yayınladığı özel habere göre Microsoft, içerik üreticiler başta olmak üzere tüm Windows kullanıcılarını hedefleyen güncellemesini Nisan ayında yayınlayacak.

Bu güncellemeyle birlikte birçok Windows servisi yenilenirken aynı zamanda Windows 10 işletim sistemi yeni özellikler de kazanacak. Örneğin, artık Paint uygulamasında 3 boyutlu modelleme yapılabilecek ve Paint öncekine kıyasla daha profesyonel bir program halini alacak ya da diğer bir değişle "Paint terk" esprisinin sonu gelecek. Arayüzün kişiselleştirilmesi konusunda da çeşitli yenilikler barındıran güncellemeyle beraber kullanıcılar arayüzdeki mavi ışık dengesini ayarlayabilecek.

Sanal gerçeklik gözlükleri için ayrı yeni arayüz

Aynı zamanda Microsoft, yeni güncellemesine "Microsoft Holographic" adı verdiği bir yazılımı daha dahil edecek. Bu yazılım, Windows 10 ile çalışan sanal gerçeklik gözlüklerinde görüntülenen arayüzü oluşturacak. Öte yandan Windows 10 ile çalışan sanal gerçeklik gözlükleri de bu yıl itibariyle karşımızda olacak.

Yazının girişinde de belirttiğimiz üzere bu harika Windows 10 özelliklerine sahip olmanız için Nisan ayını beklemeniz gerekiyor.