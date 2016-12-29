Windows 10'a Maksimum Oyun Performansı Sağlayacak Yeni Oyun Modu Geliyor!

Microsoft, Windows 10'a yeni bir oyun modu yükleyerek maksimum oyun performansı elde etmeyi amaçlıyor.

Windows 10 platformunda oyun oynamak artık daha da keyifli olabilir. Ubergizmo'nun haberine göre Twitter'da h0x0d ismini kullanan bir geliştirici, son Windows 10 geliştirici sürümünde "gamemode.dll" isimli bir Dinamik Bağlantı Verisi keşfetti. Bu özellik sayesinde, Windows 10 işlemci ve ekran kartlarına daha verimli biçimde uyum sağlayabilecek. Oyunlara daha fazla kaynak sağlanırken, arka planda çalışan uygulamalara ise daha az kaynak sağlanacak.

Söylentiler doğruluğu yansıtıyorsa "gamemode.dll", bilgisayarınızı konsollara benzer şekilde uyarlayacak. Gereksiz kaynak tüketimi asgari düzeye indirgenirken, PC'ler tam anlamıyla bir oyun makinesine dönüşecek. Bu henüz resmiyete dökülmemiş oyun modu uygulaması, Microsoft tarafından epeyce ciddiye alınıyor. Amerikalı şirket, 2016 yılında PC'ler ve Xbox One arasında bir bağlantı kurmayı başarmıştı. Çapraz platformu destekleyen oyunlar, gerek PC'de gerekse Xbox One'da sorunsuzca çalışabiliyordu. Gamemode.dll de, Microsoft'un 2017 planlarının bir parçası gibi gözüküyor.

Şirket, dedikoduları ne doğruladı ne de yalanladı. Ancak, 2017 yılının ilk aylarında yayınlanacak Windows 10 Creators güncellemesi tüm sorularımızın cevabı olabilir. Muhtemelen, yeni güncelleme ile oyun tutkunlarının keyif seviyesi bir adım öteye taşınacak.