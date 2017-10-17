Windows 10'a Sonbahar Creators Güncellemesi Geldi!

Uzun süredir beklenen Windows 10'un Sonbahar Creators Güncellemesi sonunda geldi. Otomatik olarak da alacağınız güncellemeyi isterseniz manüel olarak da yapabileceksiniz!

Windows 10'a gelen ve yakın zamanda özellikleriyle ilgili oldukça fazla içerik çıkarttığımız Sonbahar Creators Güncellemesi sonunda resmi olarak yayınlandı. Bir çok yeni "Mixed Reality" ve "Augmented Reality" desteğine sahip olacak bu yeni güncellemeyle birlikte, bir çok yeni özellik de beraberinde gelecek. Peki Sonbahar Creators Güncellemesi eğer bildirimi gelmediyse nasıl indirilir?

Öncelikle Windows 10 işletim sisteminde "Görev Çubuğu"ndaki arama özelliğinden "Güncelleştirmeleri Denetle" şeklinde arayıp çıkan pencereden son güncellemeleri denetleyerek indirme işlemini başlatabilirsiniz. Eğer yine bir problem çıktıysa ve Windows 10 güncellemeyi bulmuyorsa buradaki bağlantı üzerinden (Türkçe bağlantı linkine de buradan ulaşabilirsiniz) güncellemenin kurulum dosyasını bilgisayarınıza indirerek, manuel olarak da kurabilirsiniz.

Umarız güncellemeyle ilgili bu küçük rehberimiz size yardımcı olmuştur. Peki sizce yeni güncelleme nasıl olmuş? Lütfen görüşlerinizi bizimle paylaşın. Ayrıca güncellemeyle birlikte gelen hangi özelliği sevdiğinizi de merak ediyoruz.