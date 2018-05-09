Windows 10’a Karanlık Mod Güncellemesi Çok Yakında Geliyor!

Tahmin edersiniz ki geceleri teknolojik aletlerin kullanımı gözlerimizi yorabiliyor. Bu noktada kullanıcı dostu ‘Karanlık Mod’ özelliğine geçen bir önemli isim daha var: Microsoft

Geceleri telefon, tablet veya bilgisayar kullanımı hele de karanlık odadaysanız bir hayli zor olabiliyor. Birçok uygulama sahibi ise kullanıcılarının bu zorlukları yaşamaması için karanlık mod özelliğini devreye sokmuş durumda. Microsoft’da bu sorunun altına elini koyarak, yeni karanlık mod özelliğini Windows 10’a getireceğini duyurdu.

Bu yılın sonlarında Windows 10 için pek çok yeni özellik gelecek. Bunların en önemlilerinden olan bulut tabanlı panolar, Windows 10 kullanıcılarının pano içeriklerini cihazlar arasında dolaştırabilmesine izin verecek. Zaman çizelgesi ile senkronize olarak çalışacağı belirtilen bu uygulama ile iletinizi bir bilgisayardan diğerine kolayca kopyalayabileceksiniz.

Windows bu önemli özelliğin yanı sıra, karanlık mod duyurusuyla da büyük ilgi topladı. Dosya Gezginine getireceği karanlık tema uygulaması, kesinlikle gece kullanımlarında biz kullanıcılara yarar sağlayacak. Şimdilik bu özelliğin detayları belli olmamış olsa da, uygulamanın gelişme aşamasında olduğu duyuruldu.