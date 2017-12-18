Ekran kaynaklı mavi ışık, uykusuzluk probleminin en önemli nedenlerinden biridir. Bu nedenle biz de 'Windows 10, Android ve iOS Cihazlarda Mavi Işık Filtresi Nasıl Etkinleştirilir?' sorusuna yanıt veriyoruz.

Mobil cihaz, monitör ya da TV gibi elektronik ekranların yaydığı mavi ışığın uykusuzluğa neden olduğunu daha önce duymuşsunuzdur. Peki mavi ışıkla uykusuzluğun ne ilgisi olduğunu ya da bu sorunun nasıl önüne geçebileceğinizi hiç düşündünüz mü?

Normal şartlarda beynimiz mavi ışığa yalnızca Güneş ışınlarıyla maruz kalır. Dolayısı ile mavi ışık algılayan beyin henüz gündüz olduğunuz düşünerek melatonin salgılar ve bu da yatakta saatlerce dönüp bir türlü uyuyamamamıza neden olur.

İşte iOS, Android ya da Windows 10 cihazlarda mavi ışıktan kurtulmanın yolu:

iOS

Eğer iOS 9.3 ya da daha üst bir iOS sürümünü kullanıyorsanız, mavi ışığın uykunuzu kaçırmasına kolaylıkla engel olabilirsiniz. iOS işletim sisteminde bulunan Night Shift modu sayesinde ekrana bir mavi ışık filtresi çekebilirsiniz.

Night Shift modunun en güzel yanlarından biri de bir başlangıç ve bitiş saati belirleyebiliyor olmanız. Böylelikle Night Shift modunun aktif edileceği saati belirleyerek uyku vaktinize yakın cihazın kendiliğinde Night Shift moduna geçmesini ve sabah yeniden normal moda dönmesini sağlayabilirsiniz.

Night Shift modunu aktif etmek için Ayarlar> Ekran ve Parlaklık>Night Shift

Android

Geçmişte Android geliştiricileri Android 7.0 Nougat’ın beta sürümüne mavi ışığı filtreleyen bir ‘gece modu’ eklemişti. Fakat nedendir bilinmez, kullanıcılara sunulan final sürümünde gece modu Android işletim sisteminden kaldırıldı.

Elbette ki Android özgür bir platform, bu nedenle endişe etmeye gerek yok. Google cihazlara bir mavi ışık filtresi eklemek istemese de bazı üreticiler kendi yazılımları ile cihazlara mavi ışık filtresi ekledi. Eğer sizin üreticiniz eklemediyse yine endişe edecek bir şey yok. Aşağıdaki uygulamalardan herhangi birini indirerek Android telefonunuza bir gece modu kazandırabilirsiniz.

Blue Light Filter

sFilter

Twilight

Windows 10

Tüm gün akıllı telefonlarla vakit geçiriyor olsak da bilgisayarlarda da az vakit geçirdiğimizi söyleyemeyiz. Özellikle de oyun oynamayı ya da internette araştırma yapmayı seven biriyseniz, bilgisayar başında günün geç saatlerine kadar oturmanız muhtemel.

Fakat uzun süre bilgisayar başında duruyor olmanız da uykusuz kalmanız gerektiğini göstermez. Windows 10’un gece ışığı modu sayesinde ekranınıza bir mavi ışık filtresi getirebilir, bu sayede saatlerce bilgisayar başında dursanız da uykunuzdan feda etmeyebilirsiniz.

Windows 10 Gece Işığı özelliğini açmak için Başlat düğmesi>Ayarlar>Sistem>Ekran>Gece Işığı modu.