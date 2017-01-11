Windows 10, PC Başından Kalktığınızda Kendini Kilitleyecek!

Microsoft, kullanıcıların PC başında olmadıkları zamanda bilgisayarın kendini kilitlemesi özelliği üzerinde çalışıyor. Normal şartlarda bu "CTRL+L" tuşlarıyla manuel olarak yapılıyordu.

Windows ekibi, Windows 10’u geliştirmeye devam ediyor. Yeni bir özellik üzerinde çalışan ekibin hedefi; bir bilgisayar kullanıcısı bilgisayarın başından kalktıktan sonra, makinenin kendini otomatik olarak kilitlemesi özelliğini geliştirmek. Özelllik, resmi olarak “Dynamic Lock” olarak adlandırılsa da, Windows ekibi kendi arasında “Windows Goodbye” lakabını takmış. Windows 10 şu anda Windows Hello kameraları ile kullancıların sisteme sadece yüz hatlarının tanınması ile girebildiği bir özellik sunuyor.

Büyük şirketler, çalışanlarına “CTRL+L” tuşu ile bilgisayarlarını kilitlemerini şart koşuyor, ancak gerçek hayatta işler böyle yürümüyor. Lavaboya veya öğle yemeğine giden kullanıcılar bazen durumu çok da önemsemiyorlar. Hal böyle olunca, sorunu çözmek yine Microsoft’a düştü. Şirket, Dynamic Lock özelliğini Windows 10 Creators Update’i ile piyasaya sürmeyi hedefliyor. Bu da tahmini olarak önümüzdeki Nisan ayında olacak.