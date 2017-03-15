Windows 10 Creators Update Nihayet Yayınlanıyor!

Uzun süredir merakla beklenen yeni Windows 10 güncellemesi, Mart sonunda beta kullanıcıların beğenisine sunulacak. Güncellemenin tam sürümünün tarihi hakkında ise soru işaretleri mevcut.

The Verge'e göre Microsoft, ayın sonuna kadar Windows 10 Creators güncelleştirmesinin son sürümünü test kullanıcılarına dağıtacak. Yazılım devi güncelleme üzerindeki son rötuşları gerçekleştiriyor. Bilişim devi, yine de Windows 10 güncellemesinin tam sürümünün, son kullanıcılara ne zaman dağıtılacağına yönelik bir açıklama yapmadı. Şirketin Nisan ayı başında kademeli olarak tam sürümü yayınlayacağı varsayılıyor.

Microsoft ayrıca, önceki sürümlerde düzeltilmeyen küçük sorunları gidermek için Windows 10 Creators Güncelleştirmesi için bir takım yamalar hazırlayacak. Microsoft, bu yamalar hakkında daha şeffaf olmaya söz veriyor. Böylece kullanıcılar, yeni Windows 10'un özelliklerini aylar sonra fark etmeyecekler.

Yeni Windows 10 güncellemesinde yeni Oyun Modu, 3D Paint, resim-resim içinde modu ve geliştirilmiş Microsoft Edge sekme özelliği gibi yetenekler bulunacak. People bar üzerinde yapılacak revizyon ise ne yazık ki başka bahara kaldı.