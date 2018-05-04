Windows 10'da Tek Tuşla Ekran Görüntüsü Alınabilecek

Her ne kadar oldukça basit bir işlem gibi görünse de halen hem tarayıcı, hem de masaüstü görüntüler için birden fazla program kullanmak zorunda kalabiliyoruz. Microsoft, yeni güncelleme ile bu konuya el atacak.

Ekran görüntüsü alma konusunda halen siz de eski usüllerle hayatınıza devam ediyor olabilirsiniz. Şahsen benim dahi halen en çok işime gelen yöntem, klavyede PrintScreen tuşuna basarak Paint'te gerekli kesme biçme işlemlerini yaparak görüntüyü hazır hale getirmek oluyor.

Tabii burada eski kafalı olmamızın değil de bu işlemin onca yıl sonra halen kolayca halledilebilir bir hale getirilmemesinin de payı var. Microsoft bu konuda sonunda bir atılım gerçekleştirmeye karar vermiş. Yukarıdaki hareketli görüntüden de görebileceğiniz üzere, ekran görüntüsü almak istediğinizde direkt olarak sizleri basitçe hazırlanmış bir biçimlendirme aracı karşılıyor. Ekrandan almak istediğiniz yeri oldukça rahat bir biçimde seçip kaydediyorsunuz.

Microsoft, eli halen PrintScreen butonuna gidenleri de düşünmüş. Dilerseniz PrintScreen butonuna tıkladığınız anda Microsoft'un bu yeni aracı olan Screen Sketch'in açılmasını sağlayabileceksiniz. Bu yeni özellik, Microsoft'un yeni özelliklerinin denenmesine imkan veren Windows 10 Insider programında yer alıyor. Muhtemelen önümüzdeki güncellemelerden birinde bütün kullanıcıların kullanabileceği hale gelecek ve böylece daha rahat bir biçimde ekran görüntüsü alabileceğiz.