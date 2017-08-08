Windows 10'daki Büyük Tasarım Değişiklikleri Xbox'a Geliyor!

Microsoft, Windows 10 için geliştirdiği Fluent dizaynı Xbox'a da getiriyor.

Microsoft, şirketin yeni Fluent dizaynını Xbox'ta test ediyor. Xbox geliştirici programına üye olan kişiler, sabah 6'dan itibaren yeni Xbox tasarımının alfa sürümüne erişebilecekler. Microsoft yeni tasarımıyla, ev, sosyal ağ, oyunlar arasında gezintinizi daha da hızlandırmaya odaklanıyor.

Sekmeler yatay olarak düzenlendi, böylece sol analog ile sekmeler arasında rahatça geçiş yapabileceksiniz. Oturum açma, başarılar, grup etkinlikleri, arkadaşlar, ana sayfa, mesajlar, yayınlar ve yeni eylem merkezi güncellenen rehberin bir parçasını oluşturuyor. Tüm etkinlikleri görmek için rehbere başvurabilirsiniz.

Güncellemedeki belki de en önemli şey, yeni ana sayfa arayüzüdür. Kullanıcılar, tasarımı Fluent Dizayn öğeleri ile tamamen özelleştirilebilirler. Örneğin, en sevdiğiniz arkadaşlarınızı ana sayfaya yerleştirebilirsiniz.

Ana sayfaya sabitlediğiniz oyunlarda etkinlik akışı gösterilecek, böylece arkadaşlarınızın en son ne zaman oyunu oynadığını görebileceksiniz.

Ayrıca etkinlik geri bildirimleri de değişti. Artık tam ekran olarak gezinebilir, yorumları okuyabilir, kulüplere, oyun merkezlerine ve profillere bakabilirsiniz.

Yalnızca Xbox değil, Windows 10'daki Xbox uygulamasının da arayüzü değişiyor. Artık oyun modunu oyuna göre etkinleştirip devre dışı bırakabileceksiniz.

Microsoft, gelecek aylarda Xbox One, Windows 10, Mixer ve mobil cihazlar için yeni özellikler sunmayı planladığını açıkladı.