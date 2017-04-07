Windows 10'daki 'Gece Işığı' Filtresi Nasıl Kullanılır?

Beklenen güncelleme Creators Update ile birlikte gelen gece modunu nasıl kullanacağınızı ayrıntılı olarak anlattık.

Gece bilgisayarınızda karanlık bir ortamda çalışırken ekrandan yansıyan ışık bir süre sonra gözlerinizi rahatsız etmeye başlayabilir. Windows, bu durumu ortadan kaldırmak için bu zamana kadar hiçbir işletim sistemine bir özellik eklememişti. Üçüncü kaynak yazılımlar (f.lux gibi) sayesinde ancak böyle bir rahatlığa kavuşabiliyorduk. Microsoft yayınladığı büyük güncelleme Creator Update ile birlikte artık bunun için dışardan bir yazılım kullanma zorunluluğumuzu oratadan kaldırdı.

Doğal uyku düzenimizi bozabilecek, gözlerimizi uzun süreli kullanımlarda oldukça rahatsız edecek mavi ışığı ortadan kaldırmak için yapmanız gerekenleri en ince ayrıntısına kadar aktarıyoruz:

Gece Işığı Özelliğini Nasıl Aktif Ederim?

1. Başlangıç butonuna sağ tıklayın

2. Ayarlara tıklayın.

3. Sisteme tıklayın

4. Ekrana tıklayın.

5. Gece Işığı yanındaki anahtarı açık hale getirin.

Manuel olarak Gece Işığı özelliğini bu şekilde açabilirsiniz. Elbette bunun bulunduğunuz konuma bağlı olarak otomatik şekilde gerçekleşmesini istiyorsanız yazıya devam etmenizde fayda var. Öncelikle sağ alt köşeye bir Gece Işığı botonu ekleyelim ki yukarıdaki süreçten kurtulun:

Gece Işığı Eylem Merkezi'nden nasıl kontrol ederim?

1. Eylem Merkezine tıklayın. Ekranınızın sağ alt köşesindeki konuşma balonudur.

2. Gece Işığına tıklayın.

Gece Işığını nasıl programlayabilirim?

Bulunduğunuz zaman dilimi ve konuma göre bu özelliği otomatik olarak kullanmak mümkün.

1. Başlangıç butonuna sağ tıklayın

2. Ayarlara tıklayın.

3. Sisteme tıklayın

4. Ekrana tıklayın.

5. Gece Işığı Ayarlarına tıklayın

6. Gece Işığını Programla kısmındaki anahtarı açık konuma getirin. Varsayılan olarak Gece Işığı, bulunduğunuz yere uygun zamanlar arasında açılacak şekilde programlanacaktır. Eğer bu saat aralıklarını değiştirmek istiyorsanız yazıya devam edin.

7. Saatleri Ayarlaya tıklayın.

8. Açık Bırak kısmının altındaki boşluğa tıklayın.

9. İstediğiniz saat değerini girin.

10. "Kapat" altındaki boş alana tıklayıp kapanmasını istediğiniz zamanı girin.

11. Gece Işığı Ayarlarında bulunan ince uzun bardan rengin sıcaklığını ayarlayabilirsiniz.

Tebrikler, başardınız. :)