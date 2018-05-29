Windows 10’dan Apple Mac OS’a Geçmek İçin 5 Geçerli Sebep

Her ne kadar dünyada oldukça bilinirliği bulunsa da, biraz da ekonomik gerekçelerden dolayı MacOS işletim sistemine çok uzağız. Peki bu işletim sistemini Windows 10'dan ayıranlar neler?

Belki yılların alışkanlığı ile herhangi bir gerekçeyle Windows 10'u terk edip MacOS'a geçmeyi düşünmüyor olabilirsiniz. Bununla birlikte MacOS'un Windows 10'da olmayan, kendine has güzelliklerini de merak ediyor olabilirsiniz. Bu yazımızda sizler için neden MacOS'u tercih edebileceğinizi 5 maddede derledik.

1. Daha Kolay Kullanım

Elbette başlat menüsünün ve alıştığınız görev çubuğunun olmayışı ilk etapta sizleri zorlayabilir. Ancak kişisel deneyimlerimizden de açıkça söyleyebiliriz ki MacOS X kullanması daha kolay ve zevkli bir sistem. Küçük ayarlarla o kadar çabuk elinize alışacak şekilde optimize edebiliyorsunuz ki, bir süre sonra ne kadar çabuk adapte olduğunuza siz dahi şaşıracaksınız.

2. Apple Eko Sistemi

Apple cihazlar arasındaki iletişim ve kullanıma diğer cihazlarda anında devam etme fikri sizi çok fazla cezbedebilir. iPhone, AirPod, iPad, Apple Watch, HomePod ve Apple TV gibi cihazlarınız arasındaki entegrasyon ve MacOS sayesinde sunulan ek özellikler, sizi fazlasıyla cezbedebilir.

3. Ücretsiz Uygulama Çeşitliliği

Windows kullanıcıları çok büyük bir oranla Windows'un uygulama yelpazesinden hiç mi hiç memnun değil. MacOS sayesinde Apple Store aracılığıyla edinebileceğiniz ve sistemde otomatik olarak emrinize sunulan binlerce farklı uygulamanız olacak. Örneğin Garage Band, iMovie ve Image Capture gibi sistemle gelen uygulamalar, oldukça sağlam yazılımlar.

4. Ücretsiz Güncelleme Desteği

MacOS, eğer ki cihazınız sürümü destekliyorsa sizden hiçbir sistem güncellemesi için ücret talep etmeyecek. Benzer bir özellik Windows'ta da olsa da senede yalnızca 2 büyük güncelleme alıyorsunuz ve 1-2 işletim sistemi gerideyseniz maalesef ciddi ücretler ödemeniz isteniyor.

5. MacOS'a Kolaylıkla Windows Kurabilirsiniz

Burada hemen 'ee aynısını hackintosh ile yapabiliyoruz zaten!' dediğinizi duyar gibiyiz. Ancak hackintosh ile ilgilinen herkesin bildiği gibi oldukça kompleks ve uğraşması zor bir işlem. Uyumlu PC donanımına sahip olmanız ve hata yapmamanız çok önemli. Bununla birlikte MacOS için aynı işlem çocuk oyuncağı.