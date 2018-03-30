Windows 10'dan Bilgisayarlara 'Sesli Asistan' Dönemi

Oldukça kısa bir geçmişe dayanan, fakat bilim kurgunun ve futüristik filmlerin vazgeçilmezi olan sesli asistan, Microsoft'un atılımıyla telefonlarımızdan sonra Windows 10 işletim sistemine sahip bilgisayarlarımıza yeni bir güncelleme ile daha fonksiyonlu olarak geliyor.

Günümüz dünyasında hızın ve pratikliğin zaman içinde ne kadar değer kazandığı ortada. Özellikle Apple’ın Siri’si ile günden güne yaygınlaşan; bir zamanların lüksü, şimdinin oldukça popüler araçlarından biri olan sesli asistan teknolojisi artık bir gereklilik halini aldı. Microsoft yetkilileri bu duruma kayıtsız kalamayarak Windows 10 Güncellemesi ile evlerimize; yani bilgisayarlarımıza akıllı ve cazibeli bir asistan getirdi, karşınızda güncellenmiş hali ile Cortana!

Windows cephesinden gelen bu asistan teknolojisinin en ilginç özelliklerinden biri sizi zaman içerisinde sesinizden tanıyabilecek olmasıydı. Cortana Show Me uygulamasında, ses komutları için daha fazla destek, Takvim'de bir arama seçeneğinin eklenmesi gibi bir dizi yeni özellik getiren Microsoft, daha kat etmek istedikleri çok fazla yol olduğunu belirtti. Bu teknolojinin insani tepkiler verebilmesi ve gerçek bir asistan olabilmesi için önümüzde çok büyük hedefler ve planlar var’ diyerek bu teknoloji hakkında ne kadar ciddi olduklarını belirtti.

Uygulama bir ses komutuyla başlatılma özelliğinin yanı sıra, kullanıcılarının artık işletim sistemini güncellemek, bir uygulamayı kaldırmak ve güç ayarlarını değiştirmek gibi ses tabanlı sorgularını belirleyebiliyor. Şu anda, uygulama sadece İngilizce ve Almanca dil desteği mevcut ve Windows Insider programında kayıtlı kullanıcılar ile sınırlı. Güncelleme ayrıca, bazı uygulamaların aniden çökme, önyükleme sorunlarına dair düzeltmeler de getiriyor.

Şu an size çeşitli windows işlemlerini, hava ve spora dair bilgileri haberleri sesli komutunuzla sunabilen Cortana’nın gelecekte neler yapabileceği, günden güne hayatımıza yeni bir insan gibi girip girmeyeceği ise büyük bir merak konusu. Fakat Microsoft’un bu konudaki kararlılığı göz önüne alındığında, oldukça kısa bir zaman diliminde bu sorulara cevap bulabilecekmişiz gibi görünüyor.