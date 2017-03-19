Birçok insan hala Windows 10'a alışamadı. Peki eski güzel günlerde çoğu kişinin kullandığı Windows 93, Windows 95 gibi işletim sistemlerini hiç kullanma deneyimi yaşamış mıydınız? İşte Windows'un ilk sürümünden 95'e kadar tarayıcınızda deneyimleyebileceğiniz nostaljik işletim sistemleri.

“Windows 10 hayatımıza girdi gireli her şey kolaylaştı” demek isterdim, ancak gerçek böyle değil. Steve Balmer 2014 yılında, Microsoft’ta uzun bir aradan sonra CEO’luk koltuğunu Satya Nadella’ya devretti, bununla birlikte firmanın stratejisi de değişti. Microsoft, PC’den mobile dek tüm platformlarda kullanılabilecek bir işletim sistemi politikası gütmeye ve ilk defa birinci önceliğini işletim sistemlerinden yana değil de internet tabanlı teknolojilerden yana kullanmaya başladı.

Windows 10 Microsoft’un büyük beklentileri olan bir sistem, ancak henüz istenilen seviyeye gelebilmiş değil. Birçok kişi -özellikle inatçı Windows 7 kullanıcıları- hala arayüzüne alışamadı. Ayrıca çıkardığı ufak tefek problemlerle -HP Pavillion’ların bazılarındaki internet bağlantı sorununundan bahsetmeyeceğim bile- kullanıcılardan tam not alamadı.

Siz de Windows 10’dan sıkıldıysanız veya biraz nostalji yapmak istiyorsanız, buradan tarayıcınızda Windows 93 deneyimini yaşayabileceğiniz siteye girebilirsiniz. Bunun yanında Windows’un ilk versiyonu Windows 1.01’e buradan ve Windows 95’e buradan ulaşabilir, tarayıcınızda bu eski işletim sistemlerini kullanmanın nasıl olduğu deneyimini yaşayabilirsiniz. Buradan, çalıştırabileceğiniz tüm sistemlere ulaşabilirsiniz.