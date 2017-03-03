Windows 10, Durduk Yere Yeniden Başlamayacak!

Windows 10'un o sinir bozan yeniden başlatma, kapanma gibi hataları olmayacak. En azından bir düzene giriyor.

Microsoft, Windows 10’u çok uzun bir süre ücretsiz sundu. Tabii ücretsiz derken Windows 7 ve Windows 8 sahiplerine ücretsiz. Ancak dünya nüfusunun çok büyük bir kısmının bu iki işletim sistemini kullandığı ve Windows 10’a geçmek isteyenlerde yine bu iki işletim sisteminden birini kullananlar olduğu düşünülürse, ücretsiz sunuldu denilebilir. Önce ilk sene ücretsiz diyen Microsoft, sonrasında Windows 10’a geçiş yapan herkese ücretsiz yapmıştı. Ancak üzerinden fazlasıyla zaman geçti ve artık bu işletim sistemine sahip olmak istiyorsanız paraya kıyıp satın almanız gerekiyor.

Microsoft’un her sene yayınladığı Creaters Update, bu sene de gelecek. Birçok güncellemenin yer alacağı Creaters Update’de önemli değişiklikler yapılacağını belirten Windows Program Yönetimi başındaki isim John Cable’ın yaptığı açıklamaya göre, Windows 10’un bazı değişikliklere ihtiyacı olduğunu kabul etti.

Genel olarak beğendiğimiz ancak, bir dönem işimizin ortasında karşımıza çıkan pencerelerle cinnet krizleri geçirmemize sebep olan Windows 10’un, bu durumu genel olarak azaldı. Tabi artık paralı olduğu için yapamıyorlar pek. Para var huzur var diye boşuna demiyorlar. :)

Bazı kullanıcılar Windows 10’dan şikayet etmeye devam ediyorlar. Sayısı pek fazla olmasa da bazılarının başına aniden kapanma gibi aksaklıklar çıkıyor. Bunun farkında olduklarını belirten John Cable, bu durumdan dolayı önemli işlerini kaybeden birçok kişi ile iletişime geçtiklerini belirtti. Hatta Windows 10 kapandı diye binlerce dolar kaybeden bilim adamıyla da iletişime geçildiğini belirten Microsoft, bu durumları güncelleme ile birlikte çözmeyi hedeflediklerini belirtti. Aslında bunlar sadece sorun da değil. Örneğin güncelleme yapmak için kapanan bilgisayar olur mu? Windows 10 ile bunu gördük. :)

Yeni güncelleme ile birlikte Windows 10’un yeniden başlatma tutumunun değişeceğini belirten John Cable, güncelleme yüklenmesi için “etkin saatler” tutumlarında değişikliğe gidecekler.

Creaters Update ile birlikte güncellemeleri 35 güne kadar erteleyebileceğimizi belirten Cable, bu durumdan mustarip olan bir çok kullanıcının yüreğine su serpti.

Son olarak Windows 10’un ücret talep etmesinden sonra, Windows 10 yüklemelerinin önemli oranda azaldığını belirten John Cable, yeni güncelleme ile birlikte yavaş yavaş da olsa yine artışa geçeceğini düşünüyor. Ayrıca fiyatlandırmada da düzenlemeye gidilebilir.