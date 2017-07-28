Windows 10 Fotoğraflar Uygulamasını Geliştiriyor

Microsoft, Windows Fotoğraflar uygulamasına daha akıllı bir görüntü sıralama eklemeyi planlıyor ve Google Fotoğraflar'a daha da benzer hale getiriyor.

Yazılım devi, OneDrive'daki tüm görüntüleri tarayan, fotoğrafları tanımlamak ve kataloglamak için yapay zekayı kullanan yeni bir akıllı arama test etmeye başladı. Windows Central, Windows Fotoğraf uygulamasının fotoğrafları renklere, yüzlere, çekildiği aylara ve diğer kategorilere göre filtreleyeceğini bildirdi.

İlk kez arama yaptığınızda fotoğraflar endekslenir. Örneğin “Telefon” veya “Bardak” gibi ifadelerle fotoğrafları aradığınızda belirli öğeleri içerebilecek bir fotoğraf koleksiyonunu döndürür. Uygulamada, aynı kişinin olduğuna inanıldığı fotoğrafları birbirine bağlayacak yüz tanıma bile var. Fotoğraflar uygulaması, geçmişte Microsoft'un yaptığı gibi buluttan ziyade yerel olarak Fotoğrafları yapay zeka kullanıyor gibi görünüyor.

Bu özellikler Windows 10 Fotoğraf uygulaması için yeni olsa da, iOS benzer yüz tanıma algoritmalarına sahip. Google Fotoğraflar'ın tüm önceliği, resimleri endekslemek ve insanları, yerleri aramayı kolaylaştırmaktır. Microsoft, bu işlevselliği Windows 10 için deniyor. Eylül ayındaki Windows 10 güncellemesinde uygulamanın kullanıcılara ulaşması bekleniyor.

