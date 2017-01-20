Windows 10, Google Chrome Kullanıcılarını 'Çirkin' Bir Şekilde Rahatsız Ediyor!

Windows 10, bu sefer de Google Chrome kullanıcılarını kişisel alışveriş asistanı eklentisinin reklamıyla rahatsız etmeye başladı.

Windows 10’nun başlangıç menüsünde çok sayıdaki rahatsız edici reklamlardan sonra, Google Chrome kullanan Windows 10 kullanıcıları şimdi de pop-up bildirimleriyle uğraşıyor. Myce sitesinin haberine göre, Google Chrome görev çubuğuna sabitlendiğinde Microsoft’un kişisel alışveriş asistanı eklentisiyle ilgili bir reklam tarayıcının simgesinin üzerinde beliriyor.

Bu eklenti yaklaşık bir yıldır var, ancak eklentiye son dönemde gelen bir güncellemeden sonra bu durum yaşanmaya başladı. Bu rahatsız edici reklamdan sonra Google Web Mağazası, eklentiyle ilgili şikayetlerle doldu. Böyle sürekli olarak kullanıcıyı rahat eden bir reklam yapılması bir yana, kişisel alışveriş asistanı olarak adlandırılan bu fiyat karşılaştırma uygulaması hiç kullanışlı değil.

Microsoft’un bu tarz reklam politikalarından sonra, Youtube’un Red servisiyle ve Amazon’un da Kindle cihazlarıyla yaptığı gibi, ek ücret karşılığında Windows’un reklamsız bir versiyonunun kullanıma sunulma ihtimalini akıllara getirdi. Ancak bu tabii ki, şimdilik bir varsayımdan ibaret. Neler olacağını bekleyip göreceğiz.