Windows 10 Göz Takip Sistemiyle Çok Daha Kullanışlı Olacak!

Microsoft, Windows 10'u herkes için kullanılabilir hale getirmek için elinden geleni yapıyor ve işletim sistemine göz takip fonksiyonu ekliyor.

Microsoft'un CEO'su Satya Nadella, şirketin göz takip özelliğini duyurdu. Sadece gözlerinizle ekrana bakarak, standart kullanıcıların yaptıkları tüm eylemleri yapabilerek, belgeler ve uygulamalar arasında dolaşıp onları düzenleyebileceksiniz.

Göz kontrolü aslında oldukça önemli ve ALS gibi hastalıklardan muzdarip insanların imdadına koşacak gibi duruyor. Normalde bu tarz hastalar konuşarak eylemlerini gerçekleştirebiliyorlar ancak böylesi çok daha konforlu ve kolay olacak.

Aslında bu sistemin fikri de daha önceden NFL oyuncusu olup, ardından ALS hastalığına yakalanan Steve Gleason'dan geldi. Hastalığı nedeniyle belli zorlukları yaşayan Gleason'un bu çözümü şu anda Windows tarafından yapılıyor. Ayrıca Gleason, kendisi gibi insanlara yardımcı olabilecek bir fikir bulduğu için oldukça mutlu.

Bu sistemin donanımları, bu özellikleri ilk kez kullanabilecek Tobii ile tasarlandı. Sonuçta gerçek bir sonuç alabilmek için gerçek bir hasta ile çalışamaları gerekiyordu ki tam anlamıyla yararlı bir özellik ortaya çıksın.

Göz takibi sisteminin ne zaman kullanıma sunulacağı konusunda bir bilgi yok çünkü şu anda beta programı kapsamında test ediliyor ve yeni özellikleri de gelecektir. Yine de şu anda Windows beta'ya kayıtlı üyeler tarafından test edilebiliyor, tabi ki gerekli donanımlara sahip olur olmaz.