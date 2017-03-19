Windows 10 Güncellemeleri, AKK'nin En Büyük Düşmanı Olacak

Microsoft, Windows için yayımladığı Creators Update sonrasında çok daha sık güncellemeler yapacak. Bu da AKK'nizin daha erken tükenmesine neden olabilir.

Dünyanın en çok kullanılan ve şüphesiz en popüler işletim sistemi, Microsoft'un mobilde başarılı olamayan fakat masaüstü sistemlerinin Windows'u. Windows'un son sürümü olan Windows 10, bildiğiniz üzere yakın zamanda Creators Update isimli büyük bir güncelleme aldı. Daha öncesinde zamansızca güncelleme bildirimleri gösteren Windows, artık bu konuda daha dikkatli olsa da, Creators Update sonrasında AKK'nizin en büyük düşmanı olabilir.

Ülkemizde internet kullanıcılarının korkulu rüyası olan AKK, genelde ay sonu gelmeden kullanıcıları buluyor. Windows 10 ile AKK artık çok daha hızlı bir şekilde tükenebilir. Windows'un son sürümü, Microsoft tarafından yapılan açıklamaya göre güncellemeleri otomatik bir şekilde indirecek. Bunun daha iyi bir Windows deneyimi için şart olduğunu belirten Microsoft yetkilileri, sistemin büyük boyutlu güncellemeleri es geçip daha kritik düzeltmelere yönleneceğini söylese de, limitin ne kadar olduğunu belirtmedi.

Eğer sınırsız bir bağlantınız ya da AKK derdiniz yoksa, yani o şanslı kişilerdenseniz, bu sizin için bir problemden çok avantaja dönüşebilir. Zira teknolojinin güncellemesi bitmez. Bu sizi daha güvenli bir platformda olmanızı sağlayacak olsa da, düşük AKK'li kullanıcıların bu konuya dikkat etmelerinde fayda var.