Windows 10 Güncellemelerini İlk Siz Alabilirsiniz!

Windows 10 Insider Programını kullanarak, Windows 10 güncellemelerine standart kullanıcılardan önce sahip olun.

Microsoft, yeni Windows sürümünü test etmeleri için gönüllü kişilere ufak hataların olduğu sürümler yayınlıyor. Haftada en az 2 güncelleme alan bu geniş test ekibi, Insider kullanıcıları olarak adlandırılıyor.

Insider programı dahilinde gelen güncellemeler , yeni özellikleri ve yenilikleri bir çok kişiden önce tanımanızı sağlar. Bu gelen beta güncellemelerinin çok güzel yönleri olduğu gibi kötü yönleride bulunabiliyor. Beta sürümleri olduğu için güncellemeler, pek stabil olmayabilir. Hatta bazı sürümler bilgisayarınızda kasma, donma ve kimi zaman çökme gibi durumlara yol açabiliyor.

Windows 10 Insider Programına Nasıl Dahil Olabilirim?

İlk olarak buradan Outlook hesabınız ile Insider programına dahil olun. Daha sonra sizlere belirttiğimiz yolları takip edin.

Ayarlar > Güncelleştime ve Güvenlik

Ayarlar > Güncelleştime ve Güvenlik > Windows Insider Programı

Ayarlar > Güncelleştime ve Güvenlik > Windows Insider Programı > Bir Windows Insider hesabı bağlayın

Son olarak buradan kayıt olduğunuz Outlook hesabınızı bağlayın. Ve artık sizde Windows güncellemelerini çoğu kişiden önce alacaksınız.

Çok fazla güncelleme gelmesinden şikayetçi olacak kişiler için, geçici duraklatma ve yavaş seçenekler bulunuyor. Hangi zaman aralıklarıyla builder güncellemelerini almak istediğinizi seçebilirsiniz. İsterseniz hızlı, isterseniz yavaş seçenekler ile güncellemeleri alabilirsiniz.

Eğer bilgisayarınız bir beta sürümü güncellemesinden dolayı kasmaya başlarsa kolayca bir önceki sürüme dönüş imkanınız bulunuyor. Insider Programı, çoğunlukla geliştiricilerinin yazılımlarının uyumluluk sorunlarını kontrol etmesi ve yeni Windows sürümünün açıklarını geri bildirmek isteyen kullanıcılar için hazırlanmış. Eğer standart bir kullanıcıysanız ve yeni sürümleri merak ediyorsanız sizde ücretsiz bir şekilde Insider Programı'na dahil olup Sonbahar Creators Update güncellemesi ile gelecek olan bir çok büyük yeniliğe haftalar öncesinden sahip olabilirsiniz.