Windows 10 Güncellemesi İle Gelecek Olan En İyi 4 Özellik

Windows uzun bir sürenin ardından nihayet Windows 10, güncellemesini başlattı. Beklenenden daha geç olsa da, Windows oldukça iyi özellikler ile geldi.

Bildiğiniz üzere Windows 10 düzeltilmesi ve geliştirilmesi gereken bir dolu sorun barındırıyordu. Tüm bu sorunlara çare olmak isteyen teknoloji devi, nihayet 10 Nisan 2018 güncelleştirmesini başlattı. Rakiplerinden bir dolu havalı özelliği kendi için seçen Microsoft’un yeniliklerini ise 30 Nisan’da Windows 10 bilgisayarınızda deneyimleyebilirsiniz. Bu bağlamda sizler için seçtiğimiz Windows 10’un en havalı 4 özelliği…

1. Sessiz Sekmeler

Windows 10, sesli sekmelerinize bir hoparlör simgesi koyuyor. Ancak rahatsız edici seslerin tamamını engellemek isterseniz, sekmeye sap tıklayarak sessiz modu seçebilirsiniz.

2. Telefonunuzdan PC'de gezinmeye devam edebilirsiniz

Hem Chrome hem de MacOs cihazınızda, telefonunuzdan baktığınız ancak yarım kalan içeriğe bakmaya devam edebilirsiniz. Bu bağlamda cihazınızın iOS veya Android olması fark etmeyecek çünkü durum ikisi için de geçerli.

3. Sistem genelinde bildirimleri sessize alma

Bazı önemli işlerinize odaklanmışken, e-postanızdan gereksiz ve dikkat dağıtıcı e-postalar almak sizin için sıkıntı verici olabilir. Ancak Microsoft, şimdi Apple’ın ‘Rahatsız Etmeyin’ özelliğini ödünç aldı. Bu bağlamda artık Windows 10’da da tek bir tuşla bildirimleri sessiz alabilirsiniz.

4. Dosyaları yakınınızdaki bilgisayar ile paylaşabilirsiniz

MacOS ve iOS'taki en havalı özelliklerden biri, dosyaları yakındaki dizüstü bilgisayarlarla ve telefonlarla hızlı bir şekilde paylaşmanızı sağlayan AirDrop'tur. Artık, Windows 10’da da aynı özellik kullanılabilinecek.