Yeni Windows 10 Güncellemesinin Yıldızı: Zaman Çizelgesi

Dünde duyurduğumuz üzere 30 Nisan’da yeni Windows 10 güncellemesi, bilgisayarlarınıza yüklemeniz için hazır hale geliyor. Bu bağlamda çeşitli farklılıklar sunacak olan güncellemenin yıldızı, Windows 10’un ‘Zaman Çizelgesi’ olarak gösteriliyor.

Microsoft, bundan üç yıl önce Windows 10’u piyasaya sunduğu zamanlarda, üretkenliğe odaklandıklarını da kullanıcılarına duyurmuştu. Bu kullanıcılar için çok heyecan verici bir duyuru olmamış olsa da, Microsoft için bir hedef olma niteliğindeydi. Diğer bir yandan Windows 10’un kullanıcılarına sunduğu ‘Zaman Çizelgesi’, bu sürüm için belirleyici ve dikkat çekici özellikler içerisinde yer alıyor. Bu bağlamda birkaç gün sonra gelmesi beklenen Windows 10 sürümünün de yıldızı, Zaman Çizelgesi olarak gösteriliyor.

Microsoft’un özellikle ‘Zaman Çizelgesine’ odaklanmış olması aslına bakarsanız şaşırtıcı bir durum değil. Bu noktada kendini geliştiren ve çeşitli iyileştirmelerde bulunan firma, pratik kullanım özelliklerini de kendine vizyon edinmiş durumda. Takdir edersiniz ki, gelişen teknoloji ile birlikte bu amaç, iPhone ve Android kullanıcılarını da oldukça memnun etti.

Zaman Çizelgesinde keyifli bir gezinti

Microsoft, bir yıl önce katıldığı geliştirici konferansında Zaman Çizelgesini ve işlevlerini açıklamıştı. Bu bağlamda aslında geçtiğimiz son bahar gelmesi beklenen güncelleme, biraz ertelenerek 30 Nisan güncellemesine sarktı. Diğer bir yandan yeni gelecek güncelleme ile Zaman Çizelgesi sizin için, üzerinde çalıştığınız etkileşimlerin bir günlüğü de olabilecek nitelikte. Gelecek olan bu güncelleme özellikle Microsoft hesabınıza bağlı olarak, her yerden ve her cihazdan erişebilmeniz açısından daoldukça ilgi çekici olacak.

Windows 10’da, Windows ve Sekme tuşlarına birlikte basarak veya görev çubuğundaki ilgili sekmeye tıklayarak Zaman Çizelgesine erişmenin mümkün. Eriştiğiniz sayfada ise üzerinde çalıştığınız tüm açık uygulamalarınızı görmek, kesinlikle işinizi kolaylaştıracaktır. Bu ayrıca iPhone veya Android cihazınıza Edge’de nelere göz atınızı görmenize veya Office 365 uygulamalarında yarım kalan belge düzenlemelerinize devam etmenize de olanak tanıyacak.

Zaman çizelgesi, ilerlemenizi 30 güne kadar izlemeye odaklı olarak çalışmakta. Ayrıca Denetim Masası’ndaki yeni bir ‘Etkinlik Geçmişi’ bölmesinden de bu özelliğin denetimini gerçekleştirebilirsiniz. Bu bağlamda Zaman Çizelgesindeki özellikleri silebilmeniz veya izleme etkinliğini tamamen devre dışı bırakmanız mümkün. Firma özelliğin ilk birkaç gün için yadırganacağını ancak değerinin bir iki ay sonunda anlaşılabileceğinin de altını kalın çizgiler ile çiziyor.

Gürültü kesen yeni özellik

Microsoft, yeni güncellemesinde kullanıcının daha verimli bir deneyim yaşaması için de girişimde bulunuyor. ‘Focus Assist’ ismini verdiği özellik sayesinde bilgisayarınızdaki tüm bildirim ve uyarıları engelleyebileceksiniz. Bu önemli işlerinizi hallederken konsantrasyonunuzu sağlam tutmanızın yanı sıra oyun oynarken de işinize yarayabilir. Bu günlerde bildirim bombardımanına tutulduğumuzu düşünecek olursak, Windows 10 kullanıcıları özelliği kısa sürede benimseyecektir.