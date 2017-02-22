Windows 10 İçin İki Dev Güncelleme Geliyor!

Microsoft'un Windows 10 için geliştirdiği ilk büyük güncellemenin tarihi resmileşti ama asıl sürpriz ve çarpıcı gelişmeler ikinci büyük güncellemeyle birlikte gelecek.

Microsoft, geçtiğimiz Ağustos ayında 2017'de iki büyük Windows 10 güncellemesi planladığını açıklamıştı ancak şirket, birinci güncellemenin tarihini duyurmasına rağmen ikinci güncellemenin detayları hakkında bilgi vermemişti. İlk büyük Windows 10 güncellemesinin Nisan ayında yayınlanması bekleniyor. Ancak ikinci büyük Windows 10 güncellemesinin ne zaman hazır olacağı resmi olarak belli değil.

Avustralya'daki Microsoft'un Ignite konferansında onMSFT tarafından düzenlenen etkinlikte, Windows 10 güncellemeleri hakkında kaba bir zaman çizelgesi ortaya konuldu. Rapora göre göre ikinci büyük güncelleme 2018 yılının ilk çeyreğinde kullanıcılarla buluşacak.

Söz konusu ikinci güncelleştirmenin Project Neon'un yeniden sahneye çıkışı için bir katalizör olması bekleniyor. Mayıs ayında düzenlenecek Microsoft'un Build 2017 geliştiriciler konferansında, ikinci Windows 10 güncelleştirmesi ve Project Neon hakkında daha fazla bilgi paylaşılacağı öne sürülüyor. İkinci büyük güncellemenin 2018'in ilk çeyreği yerine 2017'nin son çeyreğinde tanıtılması da sürpriz olmayacak zira konferanstaki pek çok otorite de, çoğunluğun aksine Microsoft'a yakın kaynaklar gibi 2017 yılının sonunu işaret ediyor. Son anda bir sürpriz olmazsa iki güncelleme de 2017 sonuna kadar yayınlanmış olacak.