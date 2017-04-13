Windows 10 kilit ekranında yer alan reklamlardan kurtulmanın yolunu adım adım açıkladık. Bütün görsel zevkimizi bozan Windows 10 reklamlarından iyice gına gelmişti.

Windows 10, çıktığı günden beri fazlasıyla sevilen bir işletim sistemi oldu. Yaklaşık 2 yıldır hayatımızda olan Windows 10, Microsoft’un bütün kaynaklarını seferber ettiği işletim sistemi olmakla birlikte birçok kullanıcının “YETER ARTIK” dediği bir işletim sistemi olarak da ünlendi. İşletim sistemine 'virüs girse bu kadar reklam yapmaz' diyeceğimiz şekilde, Microsoft’un her noktasına Windows 10 reklamı doldurduğu bir zamanı geçtik. Özellikle Windows 7 ve Windows 8’de bir dönem Windows 10’a geçilebilmesi için büyük uğraşlar verilmişti. İnsanın geçeceği varsa da geçmemesi tutuyordu.

Ancak Microsoft’un reklam anlayışı bitmiyor. Bu aralar can sıkıcı açılır pencerelerden birisi olan, Windows 10 açılış ekranında yer alan reklamları kaldırmanın yolunu göstereceğim.

Windows 10’un mağazasında puanların biriktiğini hatırlatan pencereyi kaldırmak mümkün. “Hayır, kullanmak istemiyorum arkadaşım. Neden gözüme gözüme sokmaya devam ediyorsun?” diyenleriniz varsa bu yazı yararlı olabilir.

İlk olarak Ayarlar'a gitmemiz gerekiyor. Bunun için başlat menüsüne ayarlar yazarak “Enter” tuşuna basmalısınız. Burada üst tarafta yer alan arama kısmına “Kilit Ekranı Ayarları” yazıp çıkan kutucuğa basınız. Çıkan sayfada, “Windows Spot Işığı” yazan yere tıklayarak “Resim” seçeneğini seçiniz. Bundan sonra, isterseniz aşağıda yer alan alanlardan başlangıçta karşılaşmak istediğiniz özellikleri seçebilirsiniz. Umarım bu bilgi size yardımcı olmuştur.