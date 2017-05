Windows 10'la Çalışan Bir Samsung Galaxy S8 Görüntülendi!

Mobil işletim sistemleri arasında neredeyse yüzüne bile bakılmayan Microsoft’un Windows 10 Mobile sistemi, Android ekosisteminin kralı Galaxy S8’de denenmiş.

Samsung, piyasaya çıktığı günden bu yana Windows 10 Mobile sürümü için kılını bile kıpırdatmadı. Google ile olan birlikteliğiyle, her iki firmanın satışlardan memnun olması böyle gereksiz bir hamleyi haliyle engelliyor. Aslında Samsung eşeğini sağlam kazığa bağlamayı çok seven ve yenilikleri denemekten çekinmeyen bir firma. Bu yüzden her ne kadar sevmese de Microsoft, Galaxy S8’ler için Windows 10’lu bir model oluşturmak adına masaya oturmuştu.

Ortaya çıkan görüntülerde ise; ana ekranı, ayarlar menüsünü ve Windows Mağazası’nı görmek mümkün. Ekran içerisindeki ögelerin ve özellikle ana menü kartlarının biraz kenardan kırpılmış gibi durması, uyumluluk sorunlarını gözler önüne seriyor. Ayrıca soluk renkler, cihazın hala düzgün bir performans sergilemediğinin göstergesi durumunda.

Ekran ölçüleri standardını biraz değiştirerek 18:9 oranıyla uzun bir ekrana sahip olan Galaxy S8, normalde 16:9 ekranlara uyumlu olarak dizayn edilen Windows 10 Mobile için en uyumsuz cihazların başında olsa gerek.

Tüm bu ayrıntılar aslında aşılabilecek ufak sorunlar olmasına rağmen, Samsung’un böyle bir ürünü piyasaya sürmek için yatırım yapması ve satış sonrası hizmete dev bütçeler ayırması çok zor bir ihtimal.