Microsoft, kullanıcılarına karşı daha şeffaf olmak adına topladığı verileri göstermeye başlayacak.

Microsoft ve ortakları Windows 10’da çökmeleri anlamak, kullanıcıların donanım yapılandırmalarını araştırmak ve daha fazlasını öğrenmek için raporlama sistemi kullanıyor. Bu rapor göndermeleri Windows ayarlarında varsayılan olarak açık bulunuyor. Eskiden bu veriler kullanıcılarla paylaşılmıyordu. Ancak yeni alınan bir karar doğrultusunda kullanıcılar Microsoft Store’dan indirecekleri “Windows Diagnostic Data Viewer” uygulamasıyla bu verileri görüntüleyebilecekler.

Microsoft'un Windows ve Devices Group için gizlilik sorumlusu olan Marisa Rogers, “Şeffaflık nedeniyle bunun uzun zaman önce yapılması gerekliydi. Kullanıcılar Microsoft hesabına sahip olmasalar dahi bu uygulamayı ücretsiz olarak indirebilecekler.” dedi.

Microsoft bu verileri uzun zamandır görüntülüyor. Sundukları yeni arayüz sayesinde bizlerde; ortak veri, işletim sistemi adı, sürüm, aygıt kimliği, aygıt sınıfı, aygıt bağlantıları/yapılandırma özellikleri, sağlık, performans, güvenilirlik gibi birçok veriyi görüntüleyebileceğiz.

Bazı kullanıcıların depolanan bu verilerden haberi olmadığı düşünüldüğünde, Gizlilik Gösterge Tablosu'na baktıklarında büyük bir şaşkınlığa uğrayacaklarını düşünüyorum. Ayrıca kimliği doğrulanmış bir kullanıcıysanız uygulamaya ihtiyaç duymadan Bing üzerinde arama yaparak da bu verilere erişebileceksiniz.