Microsoft’tun hem mobil hem PC için geliştiricilere yönelik hazırladığı program Windows Insider, sorunlarıyla saç baş yolduruyordu. Mobil ve PC’ye gelen bir güncelleme, cihazları ön yükleme döngüsüne sokuyor.

Windows geliştiricilerinin ve mobil işletim sistemi kullanıcılarının, Insider sürümü ile ilgili sıkıntıları devam ediyor. Söz konusu hatalı güncelleme paketlerinin sorunlu olduğunu, Windows yetkililerinden Dona Sokar da kabul etti. Her iki platforma da otomatik olarak gelen güncellemeler artık resmi bir şekilde önerilmiyor. PC kullanıcıları yaşadıkları sıkıntıyı geri yükleme özelliği ile çözme avantajına sahipken, mobilde güncellemeyi alanlar, Windows Recovery Divice Tool aracılığıyla cihazlarını kurtarabilirler.

Eğer bir Windows 10 Mobile ya da PC’de Windows Insider sürümü kullanıcısıysanız, cihaza gelen “16212” adındaki güncellemeyi yüklemenizi tavsiye etmiyoruz. Çünkü telefonunuz bu güncellemeden sonra bir ön yükleme döngüsüne girecektir.

Microsoft görünen o ki, halka açtığı güncelleme yüzünden fiyasko niteliğinde bir sorun yaşadı. Güncellemeyi alan her kullanıcı da benzeri sıkıntılar gözükmese de, çok büyük bir kısmı bu sorunu yaşıyor.