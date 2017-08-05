Windows 10 Mobile Microsoft'un Misyonundan Kaldırıldı

Microsoft'un geçtiğimiz günlerde bir konferansta açıkladığı misyonları ve şirketin gelecek hakkındaki planları arasında Windows Mobile bulunmuyor.

Güvenlik ve Etkileşim Komisyonu'nda kendi iş tanımını yapan Microsoft, mobil segmenti hakkında herhangi bir kelimde etmedi ve firmanın misyonundan bu kolu tamamen çıkardı.

Microsoft'un geçtiğimiz günlerde bulut işleme ve Azure ünitesine tüm ağırlıklarını vereceğini açıklamasının ardından telefonla ilgili tüm operasyonları firmanın "diğer" segmentine aktarılmıştı. Firmanın 2017 yılı SEC giriş paragrafı şu şekilde oldu: "Microsoft gezegendeki tüm kişilerin ve kuruluşların daha fazlasını yapması için onlara destek olan yüksek teknoloji bir firmadır. Dünyanın her yerinde yerel fırsatlar yaratmak, büyümeye katkı sağlamak bizim hedefimizdir. Stratejimiz sınıfının en iyisi platformlarda akıllı bulut sistemleri ve yapay zekayla desteklenmiş akıllı sistemler kurmaktır." Görüldüğü gibi herhangi bir yerde mobil kelimesi geçmezken aynı konferansın 2016 versiyonunda: "Microsoft gezegendeki tüm kişilerin ve kuruluşların daha fazlasını yapması için onlara destek olan yüksek teknoloji bir firmadır. Stratejimiz sınıfının en iyisi platformlarla mobil ve bulut sistemlerde üretkenliği arttırmaktan geçer."

Microsoft'un stratejisinde gerçekleşen bu büyük kaymanın temelinde şüphesiz Windows 10 Mobile'ın başarısızlığı yatıyor. Sisteme yeterince geliştiriciyi çekemeyen ve her zaman uygulama çeşitliliğinde rakiplerinden geride kalan Microsoft, mobil sektörünü terk etmek zorunda kaldı.