Windows 10'nun Masaüstü Sürümü, Mobil Cihazlarda Nasıl Görünebilir?

Windows 10’nun masaüstü sürümünün mobil cihazlarda nasıl görünebileceğine dair yapılan bu konsept tasarım, işletim sisteminin masaüstü sürümünde yer alan birçok temel özelliği barındırıyor.

Windows 10’un masaüstü sürümünü çalıştırabilecek olan Snapdragon işlemciler daha yeni duyurulmuşken bazı tasarımcılar, Windows 10’un akıllı telefonlarda nasıl görünebileceğine dair bazı konsept tasarımlar yaptı.

Bu konsept tasarımlardan biri Behance adlı internet sitesinde göründü. Davide Grasso isimli İtalyan bir tasarımcının yaptığı bu tasarımda, ilk olarak başlat menüsünün yer alması dikkati çekiyor. Ayrıca ekranın alt bölümünde, aynı Windows 10’nun masaüstü sürümünde olduğu gibi bir görev çubuğu yer alıyor. Bu görev çubuğunda Cortana’ya kolay erişim tuşu ve Windows 10’nun tablet modundaki geri tuşu bulunmakla birlikte görev çubuğu aracılığıyla açık uygulamaların görüntülendiği görev ekranına ve işlem merkezine erişilebiliyor.

Tasarımda görev ekranı ve işlem merkezinin yer almasının ne kadar mantıklı olduğu tartışılır. Zira bunlar, mobil cihazlarda kullanışlı olmayabilir. Eğer Windows 10’nun masaüstü sürümünde bulunan bu özellikler mobil versiyonda yer alacaksa, mobile uygun hale getirilmeli. Tabi tasarımın bu şekilde yapılmasının bir sebebi de masaüstü sürümüne benzer bir tasarımın yapılma isteği olabilir. Sonuçta Windows 10’nun hem bilgisayarlarda hem de mobil cihazlarda benzer bir tasarıma sahip olması, kullanılabilirlik açısından işletim sistemine bir avantaj kazandıracaktır.

Bu konsept tasarımla ilgili bütün görselleri aşağıda bulabilirsiniz.