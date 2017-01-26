Windows 10'daki 'Oyun Modu' Nedir? Ne İşe Yarar?

Microsoft tarafından yarın sunulacak büyük güncelleme ile merakla beklenen oyun modu da geliyor. Peki bu mod nedir? Ne işimize yarayacak?

Bir süredir Microsoft’un göz bebeği Windows 10 için gelecek olan ‘Oyun Modu’ fazlasıyla konuşuldu ve merakla bekleniyor. Peki yarın tüm Windows 10 kullanıcılarına sunulacak olan bu Windows 10 Creators Update ile gelecek Oyun Modu nedir? Ne işe yarayacak? Oyunlarımızda ne gibi kolaylıklar ve gelişmeler sağlayacak? Hepsi Microsoft tarafından açığa kavuşturuldu.

Windows 10 Oyun Modu Nedir?

Windows 10’a gelecek Creators Update ile Ayarlar bölümüne Oyun kısmını ekleyen Microsoft, bu ayar bölümünden Oyun Modu’nu aktif ya da deaktif etmenize olanak tanıyor. Herhangi bir oyunda rahatlıkla kullanabileceğiniz bu oyun modunu oyun sırasında Windows + G tuşuyla açtığınız Oyun Barı’ndaki ayar bölümünden aktif edebileceksiniz.

Bazı oyunlarda otomatik olarak aktif olarak Oyun Modu sayesinde bilgisayarınız o sırada oynadığınız oyuna öncelik vererek işlemci, ekran kartı ve belleklerinize oyun önceliği tanıyarak oyundaki kasma ve donma sorunlarını azaltabiliyor, zaten sisteminizin rahat kaldırabileceği bir oyun oynuyorsanız eğer fps oranında artış sağlamasına katkı sağlıyor.

Ayrıca kolayca ekran görüntüsü ve video kaydı da alabileceğiniz mini bir arayüzü olan Oyun Modu, aynı zamanda oyun yayıncılarının favorisi olarak stream, yani yayın yapabilme desteği de veriyor. Bunun için farklı programlar kullanmak yerine direkt olarak ücretsiz bir şekilde Windows 10’lu bilgisayarınız üzerinden canlı yayınınızı yapabileceksiniz.

Windows 10’da Oyun Modu Nasıl Aktive Edilir?

Biraz önce de bahsettiğimiz gibi oldukça kolay 2 adıma sahip olan bu oyun modunu aktif edebilmek için öncelikle bilgisayarınızın Ayarlar > Oyun bölümünden Oyun Modu’nun işaretli olduğunu kontrol etmelisiniz.

Ardından istediğiniz Win32 ya da UWP oyunlarına girerek Windows + G kombinasyonu ile açacağınız Oyun Barının seçenekler bölümünden Oyun Modu kısmını işaretleyerek oyunlarınızın daha performanslı olarak çalışmasını sağlayabilirsiniz.

Windows 10 Oyun Modu Ne İşe Yarar?

Biraz önce de bahsettiğimiz gibi Windows 10’un Creators Update paketi ile gelen Oyun Modu özelliği bilgisayarınızın tüm gücünü o sırada oynadığınız oyuna vererek performans artışı sağlaması olarak özetleyebiliriz.

İşlemciniz, ekran kartınız ve belleğiniz başta olmak üzere arka planda çalışan programlar ya da işlemlerden kısarak oyuna tam güç veren Oyun Modu sistemi sayesinde fps artışı gözleyebilecekken aynı zamanda sırf sisteminiz tam yetmiyor diye düşük kalitede ve 30fps altında oynadığınız oyunlara en azından kabul edilebilir bir akıcılık oranına çıkartabileceksiniz.

Windows 10 Oyun Modu Ne Zaman Geliyor?

27 Ocak 2017 tarihi ile beraber Windows 10’lu bilgisayarlara gönderilecek Windows 10 Creators Update ile oyun modu başta olmak üzere birçok yeniliğe sahip olabileceksiniz. Tek yapmanız gereken iyi bir internet bağlantısı ile beraber güncellemeyi yapmak.