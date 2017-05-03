Microsoft'ın devi Windows 10 ile kardeşi Windows 10 S'i karşılaştırdık. Kişisel kullanım ve iyi bir Windows deneyimi için geçiş yapmak şu an için pek mantıklı gözükmüyor.

Artık yeni bir Windows’umuz var. Kendine has donanımı ile gelen Windows 10 S, Microsoft'un Windows 10'u artık arkada bırakma girişimi ve bütçesel olarak, iş dünyasında ve eğitim sektöründe giderek popülerleşen ChromeOS ile rekabet etmek amacıyla geldi. Yalnız Windows 10 S, Windows 10'a çok benziyor, elbette arayüz olarak temel görünüm benzerlikleri mevcut. Aslında elimizde iki farklı işletim sistemi bulunuyor.

Öncelikle olumlu farklılıklardan bahsedelim:

Fiyat / Performans Canavarı:

“S” takısının kişisel cihazlarda sıkça kullanıldığını bilirsiniz. Microsoft, Windows 10 S'nin ne anlama geldiğini henüz açıklığa kavuşturmadı. Cihaza biraz göz attığınızda bu takının "Hız" vurgusunu yaptığını söylemek hiç zor değil: Windows 10 S yalnızca 15 saniye içinde ön yükleme yapabiliyor. Windows 10 ile aynı çekirdek üzerine kurulu bir yazılım, ancak hem daha ucuz hem de hafif bir bilgisayar.

Pil Ömrü:

Microsoft, Windows 10 S'in Windows 10'dan daha iyi bir pil ömrü sağlayacağına da söz verdi. Aslında Microsoft, ilk Windows 10 S bilgisayarının 'Surface Laptop'u tek bir şarjla 14.5 saate kadar kullanabileceğimizi dile getiriyor. Cihazın 13.5 inç ve 1080p çözünürlükteki dokunmatik ekranı olduğunu göz önünde bulundurursak oldukça iddialı olduğunu söyleyebiliriz.

Şık Surface Laptop Tasarımı

Piyasada çok sayıda Windows 10 ile çalışan dizüstü bilgisayar var, üstelik 10-20 saatlik pil performansları sergileyebiliyorlar. Başta MacOS ve özellikle ChromeOS çok uzun ömürlü pillere sahip olarak rekabetin diğer cephelerinde saf tutuyorlar. Windows 10 S ise ağabeyinden önemli ölçüde daha iyi pil performansı göstereceğini ispatlamalıdır, yoksa işi yaş.

Uyumluluk Eseri:

Microsoft, Windows 10 S'in Windows 10’un sürücü veritabanına erişebilme becerisi nedeniyle çoğu üçüncü partı donanım ve yazılımlarla tıpkı Windows 10’daki gibi çalışacağını dile getirdi. Bu gerçekten harika bir gelişme olur, ki mobil cihaz tabanında bir ürünün PC’lerimizle tam olarak uyumlu bir şekilde çalışması firmaların hayallerindendir. Ancak şimdilik bu iddiaya yönelik bir çalışma gözükmüyor.





Fazlasıyla Windows 10 Pro Desteği:

İlginç bir şekilde Microsoft, Windows 10 Home'un değil, Windows 10 Pro'nun çekirdek yapısından Windows 10 S'i kurmayı başardı. Bu adımın iş dünyasında daha yüksek performans ve işlem kabiliyeti sunmak için atıldığı ortada.

Microsoft, henüz Windows 10 S'de paketlenmiş Pro işlevselliğinin tam bir listesini sağlamıyor; ancak Azure Active Directory (AD), Mobil Aygıt Yönetimi (MDM), Windows Update ve Windows Store'un işletme sürümleri ve ayrıca BitLocker benzeri Windows 10 Pro özelliklerini zamanla 10 S üzerinde de kullanmaya başlayacağız.

Düşük Maliyet:

Microsoft ne kadar ortaya yeni bir ürün çıkarmış olsa da kullanıcıların Windows 10'u denemesini istiyor ve bu nedenle 2017 bitmeden önce Windows 10 Pro'ya ücretsiz bir yükseltme yapmaktan memnuniyet duyuyor. Bu süreden sonra ise yükseltmeler, makul bir maliyetle kullanıcılara sunulacak (170 TL).

Bunun üzerine şu anda Windows 10 Pro’lu PC'leri eğitim için tüm okullar Windows 10 S'i ücretsiz alabilecek ve Office 365 Eğitim'e ekstra bir ücret ödemeyecekler. Düşük donanım talepleri göz önüne alındığında, Windows 10 S bilgisayarlar sadece 189 dolardan başlayan fiyatlarla kurulabiliyor.

Gelelim kötü farklılıklara ve beğenilmeyecek özelliklere:

Masaüstü Programlarına Elveda Deyin:

Tıpkı Microsoft'un başarısız Windows RT platformu gibi Windows 10 S de masaüstünden yüklemek zorunda olduğunuz yazılımları çalıştırmayacak. Şu an için mağazada Chrome, Firefox ve iTunes yok, sayısız oyun ve çok daha fazlası var.

Tüm Windows 10 S yazılımları Windows Mağazasından indirilebilecek. Microsoft haklı olarak bunu yazılımın daha güvenli olması için yaptı. Okullar ve işletmeler için büyük önem taşıdığını düşünürsek faydalı bir düşünce, ancak Windows Mağazası fazlasıyla bir çorak yer. Google ve Apple yazılımlarını yeniden paketleyip Windows Mağazası üzerinden Windows 10 S'ye yüklenebilir duruma getirecek mi? sorusu oldukça düşündürücü.

Her Yerde Bing!

Microsoft, kullanıcıların Bing'den başka herhangi bir arama motorunu Windows 10 S'de kullanamayacaklarını da açıkladı. Bing'in bölgesel varyasyonların sunulacağını, ancak bunun Google'ı veya diğer önemli Bing arama rakipleri için destek getirmeyeceğini belirtti.

Sonuç:

Windows 10 S'yi tanımlamak için, kabaca Windows 10’dan daha sınırlı olduğunu söylemek mümkün. Beş yıl sonra Microsoft, bulut tabanlı ChromeOS'un başarısının umut vaat edeceğini ve bunun sonucunda Windows 10 S'in nihayet geldiğini gösteriyor. Rekabete 5 yıl ara vermek ve sınırlı bir ürünle gelmek büyük risk.

ChromeOS tek bir vizyona sahip: Android uygulamalarını destekleyen, Chrome tarayıcı tabanlı platform. Windows'a göre çok hızlı, uzun ömürlü, güvenli ve ucuz, temiz ve basit bir alternatif.

Windows 10 S, kullanıcıların Windows 10'dan kendisine geçmelerini sağlamak, olağanüstü performans ve pil ömrü sunmak zorundadır. Bunu gerçekleştirse bile Microsoft'un Windows Store'a kısıtlama getirmeyi denemesi ve bir şekilde Google Play ile rekabet etmesi için çok daha popüler olması gerekiyor.

Olumlu yanlarıyla iş ve eğitim dünyasının ilgisini çekecek bir ürün olsa da Windows 10 S, son ve bireysel kullanıcılar tarafından yeterince tercih edilmeyecek ve ayrı bir kulvardan değişim yaratmadan yaşamına devam edecektir.