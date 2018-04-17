Windows 10, Şifresiz Giriş Özelliklerini Güncelliyor

Windows yeni bir güncelleme ile kullanıcılarının karşısına çıkıyor. Şifresiz girişin kapılarını genişleten Windows 10, yakında parolasız girişleri güncelleyecek.

Bildiğiniz gibi şifreler, hem kişiler hem de kurumlar için bir sancı noktasıdır. Bu bağlamda konuya parmak basan Windows 10, bir sonraki güncellemesinde yeni FID 2.0 standardını, şifresiz giriş ile destekleyeceğini ortaya koydu. Tabii ki şifre yazmaktan hoşlanmıyorsanız, hala Windows Hello’yu kullanabilirsiniz.

Daha kapsamlı olması düşünülen güncelleme ile Azure Active Directory’nizde oturum açmak için de bir USB güvenlik anahtarı kullanabilirsiniz. FIDO 2.0’ın merkezi parçası, daha önce olduğundan çok daha geniş bir site ve hizmet yelpazesi için şifresiz oturum açma olanağı sağlaması.

FIDO 2.0’a şifresiz girişler için daha geniş destek sağlayacak uygulama, bir sonraki Windows 10 güncellemesi sonrası aktif olarak kullanılabilecek. Konu hakkında konuşan Yubico’nun CEO’su ve kurucusu Stina Ehrensvard, “Microsoft'un Yubico tarafından Güvenlik Anahtarı'nı kullanan FIDO2 uygulaması, parolasız bir dünyanın başlangıcıdır. Bu teknolojinin bizi nereye götüreceği konusunda bir sınırlama yok” dedi.

Parolaların büyük ölçüde sorun olduğunun da altını çizen Ehrensvard, bugün duyurusunu yaptığı özelliği desteklemek isteyen şirketlere de hitap etti. Peki siz konu ile ilgili olarak neler düşünüyorsunuz?