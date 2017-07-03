Windows 10'un eski sürümünü kullanarak kendisini riske sokan kullanıcılara en son sürüme geçmesi için sürekli uyarılar gidecek.

Microsoft’un milyonlarca kullanıcıya sahip Windows 10 işletim sistemi bundan sonra en son güncellemeyi yapmanız için size uyarılar gönderecek. Özellikle fidye yazılımları ile binlerce kullanıcının canını sıkan sorunlara çözüm bulan Microsoft, kullanıcıların birçoğunun güncelleme yapmamasından dolayı bu düzeltmelerini herkese yayamıyor.

Yazılım devi, bundan sonra aylık güvenlik yamaların geleceğini duyurarak Windows 10 1507 sürümü kullanan kullanıcılara bildirimler göndermeye başladığını belirtti. Eğer siz de bu grubun bir parçasıysanız, “yeni sürüme geçiş yapmak için uygun bir düğme göreceksiniz.

Özellikle İçerik Oluşturucu Güncelleştirmesi'ni almayan kullanıcılar, Microsoft’un çözümlemek istediği alan olarak gözüküyor.

Normalde bu tarz güncelleştirmeleri Microsoft’un gözümüze sokmasını istemeyiz, ancak bu sıralar internetin çok fazla saldırgan olduğu düşünüldüğünde Microsoft’un neden bu şekilde davrandığını anlayabiliyoruz.

Eski Windows Sürümleri, kötü niyetli kullanıcıların bilgisayarınızı kontrol etmesini sağlayabilir. Microsoft bu yüzden sizlerden PC’nizi en kısa sürede güvence altına almanızı rica ediyor. Sizce Microsoft’un yaptığı hamle doğru mu, yoksa ne olursa olsun bu tarz güncelleştirme kararlarını kullanıcıların özgür iradelerine mi bırakmalılar?