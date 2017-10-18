Dün yayınlanan Windows 10 güncellemesini yapan insanlardan bazıları, beklemedikleri hatalar ile karşılaştı.

Dün Windows 10’un ikinci büyük güncellemesi dağıtılmaya başladı. Sonbahar Creators Güncellemesi adı altında gelen bu yeni güncelleme yıl sonuna kadar bilgisayarlarınıza gelecek, ancak siz isterseniz manuel olarak da güncellemeyi indirebilirsiniz.

Güncellemeyi indirmek istiyorsanız aşağıdaki haber linkimizdeki komutları takip edebilirsiniz, ancak öncesinde bu haberi okumanızı öneriyorum.

Ortada dolaşan yeni söylentilere göre Windows 10 Sonbahar Creator güncellemesinin ardından pek çok kişinin bilgisayarında sıkıntılar oluşmaya başladı. Bu durum kaç kişiyi etkiledi bilmiyorum, ancak bir takipçimizin bize ilettiğine göre, güncelleme yüklendikten sonra bilgisayar sıfırlanmış olarak geliyor. Yani tüm dosya ve uygulamalarınız siliniyor. Bu sorun şu an çözüldü mü ya da kaç kişinin başına geldi bilmiyoruz, ancak bu sorundan dolayı önemli dosyalarını kaybedecek milyonlarca insan olabilir.

Aranızda Windows 10 Sonbahar Creators güncellemesini yapan var mı? Varsa da işletim sistemine dair deneyimleriniz nasıl oldu? Yukarıda belirttiğimiz gibi veya başka türlü bir hatayla karşılaştınız mı? Deneyimlerinizi yorum yazarak bizimle paylaşabilirsiniz. Bu sayede güncelleştirmeyi indirecek kişiler de neyle karşılaşacaklarını daha iyi bilebilirler.