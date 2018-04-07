Windows 10 Telefonlara WhatsApp Business Geliyor

Uzunca süredir adeta kaderine terk edilen Windows 10 cihazlar için WhatsApp desteğini sürdürüyor.

Geçtiğimiz sene içerisinde Microsoft'un kendi telefonu için, kendi yazılımı olan Skype desteğini dahi çekerek saçma sapan bir olaya imza attığı ve Bill Gates'in dahi 'Artık Android kullanıyorum' diyerek dışladığı telefona WhatsApp desteği sürüyor.

Bildiğiniz gibi adeta hiçbir uygulamanın destek vermemeye başlamasına rağmen, düzenli olarak Windows Phone güncellemesi alan yegane uygulamalardan biri WhatsApp. Ünlü mesajlaşma yazılımı bu geleneğini sürdürererek telefona WhatsApp Business yazılımını getirmek için çalışma aşamasında.

Her ne kadar WhatsApp'ı çeşitli açılardan eleştirsek de Windows Phone kullanıcıları için destek vermeye devam etmeleri taktire şayan. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce WhatsApp'ın bu yazılım desteği daha ne kadar sürecek?