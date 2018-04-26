Windows 10 Gerçekten Kapanmıyor, Biz de Çözümünü Sunuyoruz!

Windows 10 kullanıyorsanız başlat menüsündeki güç düğmesine tıkladığınızda bilgisayarınızı kapatamazsınız. Sadece bilgisayarınız kapanmış gibi görünür ve uyku moduna geçer. Garip ama gerçek olan bu durumun nasıl üstesinden geleceğinizi açıklıyoruz.

Microsoft'un popüler işletim sistemi Windows 10'u duyurduğundan bu yana tartışılan kapanma tuhaflığı, aslında bilgisayarınızı tekrar kullanmak istediğinizde hızlıca açılmasını sağlamak için tasarlandı. Kapanmayan bir şeyi açmak mümkün değil. Eğer sadece başlat menüsündeki butonu kullanıyorsanız, gerekli ayarları yapmadıysanız gerçekleşen tek şey bilgisayarınızı uyandırmak.

Windows Central bu özelliği şöyle açıklıyor: Hızlı başlatmayı etkinleştirdiğinizde bilgisayarınızı kapatmayı seçerseniz, bilgisayar tamamen kapanmış gibi görünebilir, ancak gerçekte bilgisayarınız bir kapanma ve hazırda bekletme seçenekleri arasındaki seçenek olan uyku moduna geçer. Sabit sürücünüze küçük bir önyükleme dosyası kaydedilir ve bilgisayarı tekrar uyandırdığınızda, işletim sistemi bu dosya sayesinde işlemlerinize devam etmenizi sağlar.

Bilgisayarınızı neden tam anlamıyla kapatmanız gerekiyor?

Aslında Windows 10’un hızlı başlatma özelliği ile ilgili bir problem yok. İşletim sisteminizin bir anda karşınıza çıkması işlerinizi kolaylaştırabilir. Bunun dışında sisteminizi gerçekten kapatmanız gereken anlar olabilir. Örneğin Windows ile ilgili bir sorun yaşıyorsanız, hızlı başlatma seçeneği sorunun devam etmesine neden olacaktır.

Sisteminizi tam anlamıyla kapatıp açmanın standart Windows 10 ayarlarıyla tek yolu yeniden başlatmaktır. Eğer sisteminizi gerçek anlamda kapalı tutmak istiyorsanız, size bir önerimiz olacak. Hazırsanız başlayalım.

Hızlı başlatma seçeneğini devre dışı bırakın:

Öncelikle farkı anlamak adına hiçbir ayarı değiştirmeden, kronometreyi açıp bilgisayarınızı başlat menüsündeki butondan kapatın ve hemen ardından açın. Kronometredeki süreyi bir köşeye not alın ve unutmayın.

Ardından sırasıyla şu işlemleri uygulayın:

Başlat menüsünü ya da arama butonunu tıklayın ve “Güç” yazın,

Karşınıza çıkan “Güç ve uyku ayarları” seçeneğine tıklayın,

Karşınıza çıkan “Güç ve uyku” sayfasındaki “İlgili ayarlar” başlığı altında yer alan “Ek güç ayarları” seçeneğine tıklayın

Açılan Denetim Masası penceresinin solunda yer alan menüde “Güç düğmesinin yapacaklarını seçin” yazısına tıklayın

Karşınıza çıkan sayfa, bilgisayarınızın güç düğmesine atanan görevin belirlendiği yer.

Burada “Güç düğmesine bastığımda:” yazılı seçeneğin “Pilde” ya da “Prizde” seçeneklerini “Uyku” yerine “Kapat” seçeneğine getiriyoruz,

Alttaki “Değişiklikleri Kaydet butonuna” tıklayın

Böylece artık güç tuşuna bastığınızda bilgisayarınız gerçekten kapanacak.

Şimdi başka bir işlem yapmadan kronometrenizi tekrar açın. Güç düğmesinden bilgisayarınızı kapatıp açarken yeniden süre ölçün. Eğer ilk ölçtüğünüz süre ile yeni ölçtüğünüz süre arasında büyük bir fark yoksa değiştirdiğiniz ayarları kullanabilirsiniz. İkinci kapatma ve açma işleminiz, ilkine nazaran çok daha uzun sürdüyse ayarları geriye almanızı tavsiye ederiz.