Windows 10 kurulu bilgisayarınızın kilidini, Samsung telefonunuzdaki parmak izi sensörünü kullanarak açabilirsiniz.

Samsung, hayatımızı kolaylaştıracak yepyeni özellikler üretmek için daima çalışıyor ve şimdi yeni bir özellik ile karşımızda bulunuyor. Samsung, Flow uygulamasının kapsamını genişleterek Windows 10 için destek vermeye başlıyor. Galaxy S6, S7 ve S8 gibi parmak izi sensörüne sahip Samsung cihazları ile Windows 10'unuzun kilidini açmak artık çok daha kolay.

Samsung, geçen yıl Windows 10 tabanlı Galaxy TabPro S'yi açma özelliğini tanıtmıştı. Ancak bu seferki özellik, çok daha gelişmiş bir şekilde gelecek ve bilgisayarlardaki Windows 10'u da açabilecek.

Parmak izi desteğinin yanısıra Samsung, akıllı telefon bildirimlerini bilgisayarınıza senkronize etme olanağını da sağlıyor. Bu önceden Samsung PC'ler için mevcuttu ancak Samsung işleri büyüterek bu özelliği tüm Windows 10 cihazları için kullanıma sunuyor. Samsung'un Flow uygulamasının en yeni sürümü bu özelliğe olanak tanıyor ancak bilgisayarınızda yüklü olan Windows 10'un en güncel sürümüne sahip olmanız gerekiyor.

Samsung Flow uygulamasını buradan indirebilirsiniz.