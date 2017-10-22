Windows 10'un Artık Oyunlar İçin Hile Koruması Var

Windows 10'a son güncellemeyle birlikte, oyunlar için hile koruması özelliği olan TruePlay getirildi.

Windows 10'a en son gelen Sonbahar Creators Güncellemesi ile ilgili bir çok şey yazdık çizdik. Ancak bazen bizim gözümüzden de bir şeyler kaçabiliyor. Görünüşe göre Sonbahar Creators Güncellemesiyle, Microsoft, Windows 10'a sonunda aylar önce duyurduğu "TruePlay" özelliğini getirdi. Steam'in "Valve Anti-Cheat(VAC)"ına benzer bir hile koruma arayüzü olan "TruePlay" aslında öncelikle Microsoft Mağaza üzerinden satışta olan olan oyunlar için kullanılacak.

İleride yapılan anlaşmalara bağlı olarak Steam gibi farklı platformlarla da çalışabilen TruePlay'in, en göze çarpan özelliği ise, oyun oynarken sizin davranışlarınızı gözlemlemesi, eğer kendi arayüzünde kayıtlı hileleri kullanıyorsanız anında uyarması veya oyun yapımcısının normalde verdiği ceza neyse kesmesi. Ancak eğer arayüzünde kayıtlı olmayan bir hile biçimini kullanıyorsanız da, bunu oyun için davranışlarınızdan çözerse, yapımcı firmaya rapor olarak göndermesi.

Bu konu tabii ki çığrından çıkabilir, ancak yine de "TruePlay"in kapatılabilir bir özellik olduğunu da ekleyelim. Tabii bazı oyunları çevrimiçi oynarken "TruePlay"in açık olması şartını koyulursa o zaman kapatmanın da pek anlamı olmayacak. Yine de "Valve Anti-Cheat(VAC)" kadar etkili bir sistem olacak mı tartışılır. Siz ne düşünüyorsunuz? Microsoft'un Windows 10'lara böyle bir arayüzü getirmesi gecikmiş bir karar mı, yoksa bu zamana kadar olmadığı için anlamsız mı?