Dört gözle beklenen kritik Windows 10 güncellemesi, bugünden itibaren manuel olarak indirilebilir durumda.

Microsoft, geliştiriciler için yeni Windows 10 güncellemesini dağıtım tarihi olan 11 Nisan’dan önce kullanıma sundu.

Windows 10 Creators güncellemesiyle kavuşacağımız bir sürü yeni özelliği zaten sizlerle daha önce paylaşmıştık, ancak belki 11 Nisan'a kadar beklemek istemeyenleriniz vardır.

Yeni Oyun Modu, Paint 3D ve artık bıkkınlık getirmeyen otomatik güncelleme bildirimleriyle Windows 10 beklentilerimizi karşılamaya geliyor. Güncelleme Windows Update aracılığıyla piyasaya sürülmeden önce kolayca elde edilebilir. Sadece burada bulunan Microsoft'un Update Assistant'ı indirmeniz gerekiyor

Bunu resmi yayınlanma tarihi beklemeden uygulayabileceğiniz pratik bir yol olarak düşünün. Ayrıca geliştiriciler, buraya tıklayarak en yeni SDK sürümü elde edebilirler.