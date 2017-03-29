Windows 10'un Creators Update'i 11 Nisan'da Gelecek!

Geçtiğimiz gün yayınlanan ve hemen ardından silinen Creators Update, 11 Nisan'da yayınlanacak. Gelecek yeniliklerin fazlalığı düşünüldüğünde neden heyecan yaptığınızı daha iyi anlıyoruz.

Microsoft’un bütün kaynaklarını yatırdığı Windows 10 için yaptığı çalışmaları az çok biliyoruz. Daha önce çıkardığı Windows 7, Windows 8 gibi işletim sistemlerini kullanan tüm kullanıcıları Windows 10’a kaydırmak isteyen Microsoft, bu konuda kararlı adımlar atmaya devam ediyor.

Microsoft tarafından duyurulan ve uzun süredir beklediğimiz Creators Update’in çıkacağı tarih duyuruldu. Microsoft, Creators Update’i 11 Nisan’da dağıtacak. Aslında kısa süre önce dağıtıma açılan güncelleştirme, birden ortadan kaldırdı. Bu durum, güncelleştirmenin bir hata sonucu yayınlandığını düşünmemize sebep oldu.

Creators Update ilk başlarda, insan entegrasyonu ve Windows Karma Gerçeklik’i içerecekti, ancak daha sonradan bu özellikler daha sonraya itilerek bu güncelleştirmede gelmeyecekleri açıklandı. Buna rağmen Creators Update ile beraber birçok yenilik gelecek. Özellikle, sistemin önemli özelliklerini bir oyuna yönelterek çok daha yüksek bir performans almayı hedefleyen Windows 10 “Oyun Modu” bulunuyor. Oyunları sistemlerde “mümkün” olan en iyi FPS hızına yükseltmeyi hedefleyen bu mod sayesinde oyuncular daha rahat oyun oynayabilecekler.

Microsoft aynı zamanda PC oyuncularına yenilikler sunmaya devam ediyor. Şirket, Beam akışını Windows 10 Xbox uygulamasına ekleyerek daha başarılı oyuncu deneyimleri yaşamalarını sağlıyor.

Yeni güncelleme ile birlikte gelen birçok yenilik bulunuyor. Bunlara kısaca bakacak olursak, 3 boyutlu paint uygulaması olduğunu görebiliriz. Windows Karma Gerçeklik özellikli kulaklıklar ile daha sonra çalışacak 3D nesneler oluşturmanızı sağlayan uygulama, son derece hoş işlemler yaratacakmış gibi duruyor. Bunun dışında Filmler ve TV uygulamasında 360 derecelik videolar izlemeye olanak sağlayan güncelleştirme, Windows mağazasına yeni bir e-kitap bölümü de ekledi. Microsoft Edge’i de unutmayan güncelleştirme, Edge’in sekmelerini bir kenara koleksiyon halinde saklamanıza olanak tanıyan özelliğini çıkardı. Diğer özellikler arasında en önemlilerden birisi, özellikle geceleri, mavi ışığı otomatik olarak azaltan bir araç.

Creators Update ile gelen birçok özellik yer alıyor. Güncelleştirme çıktığında daha detaylı bir yazı yazacağız ancak bunlar dışında yer alan özellikler nispeten daha küçükler.