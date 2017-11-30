Windows 10'un Kurulu Olduğu Cihaz Sayısı 600 Milyonu Geçti

Dünyanın en popüler işletim sistemlerinden birisi olan Windows 10'un yüklü olduğu cihaz sayısının 600 milyonu geçti.

Windows 10 istatistikleriyle ilgili olarak açıklamalarda bulunan Windows CEO'su Satya Nadella, aktif olarak Windows 10 yüklü cihaz sayısının 600 milyonu geçtiğini belirterek bu cihazların çoğunun bilgisayar olduğunu vurguladı. Diğer cihazların ise birkaç milyon Xbox One, Windows 10 cep telefonu, Hololens ve Surface Hub gibi araçlar olduğu belirtildi. Bununla birlikte istatistikler net olarak açıklanmadığı için tam sayılar bilinememekte.

Windows, son işletim sistemini duyurduğunda 3 yıllık bir süreç içerisinde hedeflerinin 1 milyar cihaz olduğunu belirtmiş ancak, geçtiğimiz Temmuz ayında bu hedefin gerçekçi olmadığını kabul etmişti. Bununla birlikte şirket, 700 milyon rakamını yakalamak için yol haritaları belirlemeye devam ediyor. Zira, son 100 milyonluk ilerleme 6 aylık bir süreçte gerçekleşti.

Öte yandan, Windows 10'un pazardaki yerinin hala Windows 7'den daha düşük olduğunu belirtmekte fayda var. Halihazırda Windows 7, işletim sistemi pazarının %46'lık bir kısmını oluştururken bu rakam Windows 10 için %29 seviyelerinde bulunuyor. Linux'un kullanım oranı ise %2.98'ken Mac %3 civarında bir alana hükmediyor. Windows 10 ilerleyen süreçte şüphesiz daha çok kullanıcı tarafından tercih edilecek. Zira şirket ilk ortaya çıktığında 4 haftalık bir süreçte 70 milyonun üstünde bir cihaza yüklenmişti daha sonra ise zaman-kurulum oranı düşmüştü. Yeni yol haritaları da bu durumu değiştirmeyi hedefliyor. Siz bilgisayarınızda hangi işletim sistemini kullanıyorsunuz?