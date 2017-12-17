Windows 10'un Şifre Yöneticisinde Güvenlik Açığı Keşfedildi!

Windows 10'un içerisindeki 3. parti şifre yöneticisi Keeper'da şifrenizi kötü amaçlı yazılımlara kaptırabilen bir güvenlik açığı tespit edildi.

Google'ın güvenlik araştırmacısı Tavis Ormandy farkedip bildirdiğine göre, Windows 10'un içerisinde paket olarak gelen ve opsiyonel olarak kullanılabilen Keeper adlı şifre yöneticisinin, kötü amaçlı yazılımlara karşı büyük bir açık içerdiğini keşfetti. Windows 10'un geliştiricilere özel versiyonunda hata bulunmuş olsa da, daha sonra piyasaya sürülen Windows 10 versiyonunda da aynı sorunun olduğunu Reddit kullanıcıları doğruladı.

Microsoft'un ise konuyla ilgili açıklaması, Keeper'ın üreticileriyle durum hakkında konuştukları ve kısa bir süre içerisinde gelecek güncelleme ile sorunun çözüleceği üzerine. Ayrıca şifre yöneticisinin opsiyonel olduğunu belirten Microsoft, sorun çözülene kadar şifre yöneticisinin devre dışı bırakılabileceğini açıkladı. Yine de buradaki en büyük sorun Microsoft'un paket olarak sunduğu 3. parti programları yeterince kontrol etmemesi.

Sonuç olarak bu tip yazılımları, Microsoft paket halinde kullanıcılara sunduğu için kullanıcılar da bu yazılımların güvenlik sorunlarını düşünmeden kullanabiliyor. Yani yakın bir zamanda gelecek güncellemeye kadar Keeper'ı kullanmamanızı tavsiye ederiz. Siz ne düşünüyorsunuz? Özellikle de alışveriş sitelerindeki şifreleri de aklında tutabilen bu uygulamadan dolayı çıkabilecek sıkıntılara karşı Microsoft daha hazırlıklı olmalı mıydı?