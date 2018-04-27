Microsoft'un yeni güncellemesinin nisan ayının sonunda gelmesi bekleniyordu, ancak bazı teknik aksaklıklar güncellemenin önüne geçebilir.

Bir sonraki büyük Windows 10 güncellemesi, bu ayın başlarında Microsoft'un mavi ekranlarına neden olan bir hata nedeniyle daha sonraya ertelenmesi bekleniyor bununla birlikte güncelleme muhtemelen nisan ayının sonunda gelecek.

Şimdilik Microsoft, bu güncellemeye tematik bir isim bulmayı hedefliyor. İnsanlarsa bunun yerine sadece Windows 10 Nisan 2018 güncelleştirmesi, 1803 sürüm numarası olarak adlandırıyor. Güncelleme, 30 Nisan'dan itibaren isteğe göre indirilebilecek. Windows tarafından geliştirilecek daha kapsamlı güncelleme, 8 Mayıs salı günü itibariyle başlayacak.

Geçmiş güncellemelerde olduğu gibi kullanıcılar, Windows Update üzerinden yapacakları güncellemenin hemen olmasını beklememeli. Microsoft, bu güncellemeyi aşamalı bir şekilde atacaktır, bunun sebebi ise bazı uyumsuzlukları ve çeşitli sorunları kontrol etmek amacıyladır. Microsoft, bu güncellemenin son güncellemeden %92 daha hızlı olacağını da ekledi.